Il cavo della giostra si è spezzato all’improvviso. Terrore al luna park

Si stacca cavo della giostra

Secondo quanto riferisce la stampa internazionale si sono vissuti momenti di autentico terrore al luna park del Winter Wonderland a Londra, dove il cavo di una giostra si è improvvisamente spezzato lasciando a mezz’aria chi si trovava sull’attrazione. Il Winter Wonderland è un evento natalizio che si tiene ad Hyde Park.

All’improvviso una delle attrazioni per gli amanti del brivido, che prevede il lancio di una capsula con passeggeri legata a cavi elastici, è stata protagonista di un pauroso incidente: uno dei cavi si è praticamente staccato facendo partire in aria la capsula in modo anomalo, la quale ha sbattuto contro un palo, ovvero ad una delle travi metalliche di supporto della giostra.

All’interno della capsula c’erano due passeggeri. “Possiamo confermare che mercoledì sera si è verificato un problema tecnico che ha coinvolto il reverse bungee. Entrambi i passeggeri sono stati portati in sicurezza fuori dalla giostra, controllati dai nostri medici in loco e non sono rimasti feriti. La sicurezza è la nostra massima priorità e l’attrazione è stata chiusa mentre si svolgono ulteriori indagini” – così ha riferito un portavoce del Winter Wonderland.