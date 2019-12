Ikigai: il motivo per cui svegliarsi ogni mattina

Ikigai è di un’espressione Giapponese che potrebbe essere tradotta con “il motivo per cui ti alzi la mattina“. Un concetto di quotidianità che ci aiuta a ritrovare la connessione con i nostri giorni e con la nostra capacità, di decidere delle nostre azioni e delle nostre scelte partendo dalla semplicità.

L’applicazione in area professionale

Si parla spesso di questi concetti in ambito professionale, come metodo per la scelta lavorativa.

In questo contesto si parla di quattro aree di vita :

Passione (ciò che ami)

Missione (ciò che serve al mondo)

Vocazione (ciò che sai fare al meglio)

Professione ( ciò per cui sei pagato)

In sintesi chi scrive e parla di questo termine come base per le scelte di vita lavorativa solo sottolinea come applicando i concetti di concretezza e semplicità nella quattro aree sopra descritte porti ad una maggior consapevolezza della professione da intraprendere.

Conoscere meglio il concetto di Ikigai per poter fare una scelta consapevole in ambito professionale e scegliere un’attività lavorativa adatta al soggetto che sceglie permettendogli così di raggiungere risultati migliori e avere un miglior grado di soddisfazione.

I pilastri dell’Ikigai per vivere al meglio in modo semplice

Questo termine può essere applicato non solo nel settore professionale, per scegliere un’attività consona al nostro essere e che valorizzi le nostre capacità. Analizzando e applicando i cinque pilastri dell’Ikigai sarà infatti possibile gioire delle piccole cose, vivere in modo più sereno e consapevole.

I cinque Pilastri da memorizzare e tenere ben presenti per trovare “il motivo per cui svegliarsi al mattino” sono: