Harry e William, la notizia è arrivata in questi minuti. "Le condizioni di salute sono drammatiche.."

Come si sa nella giornata del 19 settembre ci sono stati i funerali della Regina Elisabetta II, Sovrana del Regno Unito e dell’intero Commonwealth. Si è trattato di una cerimonia seguita in tutto il mondo, un evento storico che ha segnato la fine di un’era. A prendere il posto di Elisabetta II è stato il figlio Carlo, salito al trono come Carlo III. Alla cerimonia vi erano anche i nipoti Willian ed Harry con le rispettive consorti. Il secondo è salito agli onori della cronaca per un fatto particolare.

Harry infatti non avrebbe cantato l’inno adesso cambiato in “God save the King” durante la cerimonia funebre della Sovrana. Nel frattemo Re Carlo III ha cominciato la sua opera di governo proseguendo tutto ciò che la sua predecessore aveva fatto. A 73 anni Carlo dovrà guidare il suo Paese in un momento storico davvero molto particolare. E in queste ore un dolore immenso ha colpito un membro della Royal Family, ecco cosa è successo.

Dolore immenso

Come si sa Harry sta vivendo un momento molto particolare. Pare infatti che i contrasti con suo padre non si siano attenuati neanche dopo la morte di Elisabetta, la stessa sua consorte, Meghan Markle, ha cercato un incontro con Carlo ma senza successo. Insomma i due sono ancora ai ferri corti per una serie di dissapori mai sopiti.

Addirittura Carlo avrebbe tolto il titolo di “Altezza Reale” ai figli di Meghan e Harry. Proprio Harry sta facendo i conti in queste ore con un dolore immenso, arrivato inaspettatamente. Mark Dyer, una delle persone tra le più importanti per il principe Harry e molto amico di Lady Diana, è malato di tumore.

La malattia a Dyer gli è stata diagonisticata proprio pochi giorni addietro e questo ha gettato nello sconforto più totale Harry. L’uomo è stato portato in ospedale in modo da sottoposi immediatamente alle cure. Le immagini che vengono diffuse in queste ore sui media mostrano un Dyer molto affaticato e in sofferenza, con il volto emaciato. Il dolore in questione si affianca al delicato momento che la Famiglia Reale sta vivendo dopo la morte di Elisabetta.