Giuliacci, previsione meteo choc: "Pioggia, neve e freddo"

L’inverno che si appresta ad andare in soffitta nei prossimi 20 giorni, con l’arrivo della primavera, quest’anno è stato più mite del solito. Le temperature infatti non scese tantissimo, specialmente al Sud, dove per molta parte di questi mesi si sono avute delle temperature assai calde per il periodo. Non è andata meglio al Nord, dove le precipitazioni rispetto agli altri anni hanno veramente scarseggiato portando fiumi come il Po ad un livello molto basso.

Proprio il Piemonte, assieme alla Lombardia, è uno dei territori che sta facendo i conti con la siccità dovuta proprio a queste temperature anomale di questo inverno. Eppure in questi giorni sono tornati neve e piogge in gran parte del Paese: soprattutto la neve è attesa a quote piuttosto basse anche nei prossimi giorni, in quanto secondo il colonello Mario Giuliacci la fase fredda attuale continuerà ancora per diversi giorni.

Freddo e gelo dureranno ancora

Secondo quanto spiegato dal colonello Giuliacci ai colleghi di Fanpage, in questi giorni un ciclone sta interessando il nostro Paese. Attualmente tale ciclone richiama aria più fredda dal Sud della Francia, la quale viene a scontrarsi anche con l’aria umida che caratterizza i venti di scirocco che stanno soffiando in questi giorni.

Questo causa una situazione di instabilità non solo sulla Sardegna, ma anche sulle regioni centro-meridionali, dove nelle prossime ore sono attesi fenomeni piuttosto intensi specialmente sulle tirreniche, come la Campania. Andrà meglio nelle altre regioni meridionali, dove le precipitazioni non superaranno i 20 mm. Per l’esperto, “questo ciclone insisterà sull’Italia intorno alla Sardegna fino al 5/6 marzo, per poi passare quasi in contemporanea sulle regioni meridionali. Dunque, ci dobbiamo aspettare fino al 5 marzo sia piogge che nevicate” – questo spiega Giuliacci.

“La fase fredda che caratterizzerà la settimana che sta cominciando sarà seguita da un periodo più mite tra il 6 e il 10 marzo e sarà caratterizzato da deboli piogge sulle regioni Tirreniche. Le temperature si rialzeranno dopo aver raggiunto i valori più bassi nelle ultime ore” – questa la conclusione del meteorologo Giuliacci.