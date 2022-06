Francesco, il bimbo di 9 anni scomparso è stato ritrovato: le sue condizioni

Ascolta questo articolo

In Italia ci sono casi di cronaca che destano l’apprensione di tutta la popolazione. Spesso si tratta di episodi legati ad esempio a omicidi oppure a incidenti stradali, ma anche a tragedie dovute ad esempio a malori improvvisi. Ma ci sono altri fatti che destano l’attenzione degli italiani, come ad esempio casi di persone che improvvisamente scompaiono dalle loro famiglie. Spesso queste vicende si concludono in drammi che segnano intere comunità.

La cronaca è infatti piena di notizie riguardanti persone scomparse. Quando di una persona si perdono improvvisamente le tracce la macchina dei soccorsi si mette subito in moto. Nel nostro Paese ci sono anche programmi televisivi che si occupano delle persone scomparse, come ad esempio “Chi l’ha Visto?” condotto da Federica Sciarelli. Proprio in queste ore una notizia del genere ha destato apprensione tra gli italiani, in quanto un bimbo di nome Francesco è improvvisamente sparito alla vista del padre. Vediamo cosa è accaduto.

Ritrovato il bimbo scomparso

Nella giornata del 24 giugno il piccolo Francesco si trovava assieme al padre nei bosci di Belluno sopra la cittadina di Tambre, quando all’improvviso il bimbo è sparito alla vista del genitore, pare dopo che quest’ultimo si sia fermato per leggere un cartello. Il padre ha quindi subito lanciato l’allarme, dopo averlo cercato in maniera autonoma senza successo. La situazione pareva subito seria e i soccorritori hanno subito creato una task force di ricerca.

Alle ricerche del bambino hanno partecipato 15 mezzi dei vigili del fuoco e anche un elicottero fatto decollare dall’ospedale San Martino di Belluno. “Stiamo cercando Francesco, che si è perso oggi (il 24 giugno ndr) verso le 19 nella zona sopra Col Indes, Piant Grant, Pian delle Lastre e lo cerchiamo anche in un’area piùvasta” – così aveva scritto sulla sua pagina social il Soccorso Alpino del Veneto.

Dopo poco meno di un giorno di ricerche però è arrivato il lieto annuncio: Francesco è stato ritrovato e sta bene. Le autorità quindi si sono subito sincerate delle sue condizioni di salute. Il bambino fortunatamente non necessita di cure e la stessa madre ha spiegato che Francesco ha uno spiccato senso dell’orientamento, in quanto già un volta si perse nei dintorni della loro casa di Sant’Anna e si aspettava che i genitori l’avvesero raggiunto. Alle ricerche ha partecipato anche la neo sindaca di Tambre, Sara Bona.