Flavio Briatore in lutto, la notizia è arrivata poco fa

Tutti conoscono in Italia l’imprenditore Flavio Briatore. L’uomo recentemente è tornato al centro della cronaca nazionale, e delle critiche, a causa della sua pizza venduta presso i locali della catena “Crazy Pizza”. In particolare ha destato stupore tra gli italiani il prezzo di una pizza, che da Briatore, se si prende quella più “sofisticata” si arriva a pagare anche 65 euro. Da qui ne è scaturita una polemica anche con tutti gli altri pizzaioli italiani.

Briatore è stato anche criticato negli scorsi mesi quando un suo stabilimento Twiga Beach venne distrutto da una tromba d’aria: in quell’occasione Briatore aveva utilizzato parole al vetriolo contro chi mostrava in un certo senso “gioia” per quanto accaduto all’imprenditore. Insomma Briatore è una personalità che fa sempre parlare di sè. In queste ore è giunta in redazione una notizia che nessuno però si sarebbe mai aspettato, ecco che cosa è accaduto.

Flavio Briatore, morte improvvisa

Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale, Flavio Briatore è stato colpito da un tremendo lutto che nessuno si sarebbe mai aspettato. Purtroppo è morta la signora Roberta Tana, 47 anni e manager di uno dei Bilionaire dello stesso Flavio Briatore. La donna era una manager di successo.

Dalle prime informazioni avute sembrerebbe sia stato un malore improvviso, avuto in Lombardia, dove viveva da anni, a causarne il decesso. La notizia ha raggiunto in brevissimo tempo anche lo stesso imprenditore, che è rimasto molto scosso. La donna era originaria di Vasto, a cui era molto legata.

“Cara Roberta, ora che abiti quell’altrove di pace senza fine, aiutaci, con le tue carezze, a ricercare la tua bontà e la tua bellezza e, nel tuo ricordo, ad essere migliori” – queste le parole del sindaco di Vasto, Francesco Mennea. Tutti ricordano Roberta come di una ragazza solaree intraprendente., nelle prossime ore si celebreranno le esequie della sfortunata manager.