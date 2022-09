Fan sotto choc, Giovanni Allevi: il drammatico annuncio poco fa

Ascolta questo articolo

In questo periodo sono tantissime le personalità famose che stanno facendo parlare di sè. Purtroppo alcuni di loro sono stati colpiti da brutte malattie, che hanno destato apprensione tra la popolazione italiana. Si pensi ad esempio alla situazione che ha dovuto vivere il cantante Fedez, colpito da un tumore neuroendocrino del pancreas, che ha dovuto anche operare di urgenza. Adesso anche lui sta affrontando una terapia per cercare di superare la malattia completamente, Fedez pare si sia ripreso bene dall’operazione ed è tornato a casa con la sua famiglia.

L’artista ha ripreso anche a lavorare. Ma come saprà chi segue il mondo della musica, anche Giovanni Allevi, noto musicista italiano, è stato colpito diverso tempo fa da un tumore, precisamente un mieloma, circostanza che lo ha costretto immediatamente a bloccare il suo tour per potersi sottoporre alle cure del caso. In queste ore Allevi è tornato a parlare della sua malattia, informando i fan circa la sua situazione.

Allevi, il messaggio commovente

Durante questi mesi dall’annuncio della malattia, Allevi ha continuato ad aggiornare i fan sulla sua situazione di salute. Drammatico il racconto del dolore fisico e mentale che sta dovendo subire. L’artista ha raccontato che a causa dei dolori non riesce ad utilizzare il pianoforte, ma sta comunqe continuando a comporre.

“Platone lo aveva già intuito e oggi le moderne neuroscienze lo confermano. Per questo in ogni circostanza, dobbiamo scegliere bene cosa dirci, ed essere consapevoli dell’enorme potere che abbiamo” – così ha scritto in queste ore Giovanni Allevi sui suoi profili social. Il messaggio ha raggiunto in breve tempo milioni di persone.

“Cosa sto imparando in questi mesi di dolore fisico e mentale?Che le parole sono dei potenti farmaci, che la speranza ha effetti fisici positivi sulle cellule” – sono queste le commoventi parole che Allevi ha utilizzato all’inizio del suo post. L’artista sta ricevendo sostegno non solo dai famigliari e dai fan, ma anche da tutti gli altri suoi colleghi.