Fabio Testi con problemi economici: "Cosa sono costretto a fare per vivere"

Salito alla ribalta a partire dagli anni 70′ con i primi ruoli in film altisonanti, quali per esempio il premio Oscar ‘Il giardino dei Finzi Contini‘ di Vittorio De Sica, Fabio Testi è uno degli attori più celebri e amati del cinema italiano. Da qualche anno, dopo un’onorata carriera, l’attore sembra aver abbandonato definitivamente i riflettori.

Stando a quanto affermato in una recente intervista, l’attore non se la passerebbe più così bene dal punto di vista economico. Al punto che in queste ultime ore è tornato a far parlare di sè per una dichiarazione assolutamente inaspettata. Si tratta di un appello a sorpresa rivolto al noto conduttore Alfonso Signorini: ecco cosa gli ha chiesto.

L’appello disperato

Fabio Testi fu uno dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip e, nonostante non riuscì a trionfare, fu comunque tra i protagonisti assoluti di quella edizione. Il noto attore ha spiazzato tutti con un appello rivolto al conduttore del noto reality Alfonso Signorini: gli avrebbe chiesto di tornare nella casa.

A suscitare grande scalpore sono soprattutto le motivazioni che avrebbero spinto l’attore a lanciare questo appello. Purtroppo, per lui i tempi d’oro sarebbero finiti da tempo ed ora si ritroverebbe a vivere con una pensione piuttosto modesta di appena 1100 euro, appena sufficienti per sbarcare il lunario.

In una recente intervista a La Nuova Sardegna, l’attore avrebbe espresso questo desiderio, ricordando con piacere l’esperienza passata: “È stata un’esperienza divertente. Sarei pronto a partecipare nuovamente. Stare a contatto con le persone h24 è bellissimo. Delle telecamere ci si dimentica subito e viene fuori la realtà e dunque chi è la persona. Io sono contento di mostrarmi come sono“. Sicuramente, almeno per il momento, sarà una richiesta difficile da soddisfare in quanto il Gf Vip ha appena riaperto i battenti ed è sicuramente al completo come concorrenti.