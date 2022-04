Ecco perchè è morto il figlio di Cristiano e Georgina

Una giornata di festa si è trasformata, improvvisamente, in tragedia per la famiglia di Cristiano Ronaldo. Il calciatore del Manchester United aspettava, con trepidazione, la nascita di 2 gemelli dalla compagna Georgina Rodriguez.

Putroppo, nella serata di Pasquetta, il portoghese ha comunicato la triste notizia che nessun genitore vorrebbe mai dare, nè nessuno vorrebbe mai sentire: suo figlio è morto, mentre la femminuccia è riuscita a sopravvivere ed è in buone condizioni di salute.

L’accaduto

Nessuna ricchezza o successo sportivo potrà mai lenire la sofferenza che il campione sta provando in queste ore per la morte, durante il parto, del figlio che la sua Giorgina portava in grembo. È stato proprio il calciatore più famoso del mondo ad annunciare la drammatica vicenda successa alla sua famiglia. “È con la nostra più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro bambino è morto“, ha scritto Ronaldo sui propri social, aggiungendo: “È il dolore più grande che ogni genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e di felicità” per poi ringraziare lo staff medico su Instagram : “Ringraziamo medici e infermieri per tutta la loro assistenza e supporto. Siamo tutti devastati da questa perdita e chiediamo gentilmente la privacy in questo momento molto difficile. Il nostro bambino, tu sei il nostro angelo. Noi ti ameremo per sempre”.

Un post semplice, privo di immagini, scritto in inglese regolare e portoghese, firmato da entrambi, quello postato da Cristiano Ronaldo e da Georgina Rodriguez, diventato virale in pochissimo tempo , commuovendo oltre 5 milioni di persone meno di due ore Cristiano e Giorgina avevano già una bimba di 4 anni, Alana Martina, e Georgina si è sempre presa cura, come fossero suoi, dei tre figli del calciatore, avuti da madri surrogate, Cristiano Jr, 12 anni, e i gemelli Eva e Mateo, 4 . La nascita dei due gemellini avrebbe preceduto un’altra bella notizia: quella del loro imminente matrimonio che si terrà probabilmente a Madeira, in Portogallo.

Ma come è morto? Al momento non si conosce la causa del decesso ma qualcosa è andato storto. Un imprevisto su cui i medici non hanno potuto fare nulla. L’annuncio della gravidanza era stato dato lo scorso 28 ottobre, quando il calciatore e la modella avevano pubblicato sui rispettivi social la foto di 2 ecografie, corredando gli scatti con la didascalia: “Aspettiamo 2 gemelli, i nostri cuori sono pieni di gioia”.