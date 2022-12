"È lui", Italia sotto choc: trovato il corpo senza vita

Ascolta questo articolo

La notizia ha già fatto il giro del web, l’Italia è sotto choc per il macabro ritrovamento. Le squadre di ricerca erano sulle sue tracce da oltre un anno, ma, a distanza di tempo, le speranze di ritrovare il suo corpo erano ormai ridotte quasi a zero. Invece, in modo del tutto casuale, alcuni passanti hanno scorto alcuni resti umani e hanno subito lanciato l’allarme alle autorità.

Il magistrato competente ha già disposto l’autopsia sulla salma, solo in seguito potrà essere restituito ai familiari. Ci sono pochi dubbi sul fatto che si tratti dell’uomo scomparso la scorsa estate del 2021, ne è convinto il fratello che ha rilasciato una commossa dichiarazione: scopriamo chi è stato ritrovato.

La macabra scoperta

A rendersi protagonisti dell’incredibile scoperta sono stati alcni cacciatori che setacciavano il bosco nel Supramonte di Baunei, in Sardegna. Sembra trattarsi proprio del 55enne geometra di Grado (Gorizia), trasferitosi per lavoro a Lotzorai, in provincia di Nuoro, appena un mese prima della scomparsa nell’estate del 2021.

Oltre che un ispettore di saldature nelle piattaforme petrolifere, Alessandro Zaniboni era anche un appassionato speleologo e, nel giorno della scomparsa. Lo scorso 25 luglio 2021, aveva deciso di avventurarsi per una escursione nel Supramonte. Da allora, purtroppo, non si sono più avute notizie del 55enne, anche se ne era ormai dato per certo il suo decesso.

Pochi dubbi da parte del fratello di Zaniboni sul fatto che si tratti proprio del suo corpo, ecco cosa ha dichiarato infatti al quotidiano Nazionale: “È lui. Lo dicono documenti, portafoglio e occhiali. L’ipotesi più probabile è che sia stato un incidente, una caduta . Avevano ritrovato il suo telefono ormai un anno fa. Il corpo era a un centinaio di metri. Alessandro stava percorrendo questa gola, non era sul sentiero che aveva fatto all’andata, sicuramente si era perso. Ha provato a risalire la gola arrampicandosi sulla parete ma è caduto”. La Procura di Lanusei ha già disposto l’autopsia sul cadavere, che successivamente potrà essere restituito ai famigliari.