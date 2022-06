Dramma in italia, il Vip è morto in un tragico incidente stradale

Ascolta questo articolo

In questi giorni il nostro Paese è straziato da tragedie che stanno sconvolgendo l’opinione pubblica. Spesso si tratta di malori improvvisi, ma anche di incidenti stradali che costano la vita spesso a giovani vite. Si tratta indubbiamente di episodi che lasciano un segno profondo tra amici e famigliari delle vittime. Purtroppo continuano ad arrivare notizie di drammi assurdi, e in questi giorni un gravissimo fatto di cronaca si è verificato nel nostro Paese.

Si pensi ad esempio a quanto avvenuto pochi giorni fa in Germania quando due cittadini italiani sono deceduti a causa di un terribile incidente stradale: i due sono morti purtroppo carbonizzati all’interno della loto vettura. La tragedia ha provocato sgomento in due cittadine italiane del sud Italia. Ma adesso è arrivata in redazione una notizia che ha gelato gli italiani, vediamo cosa è accaduto.

Terribile tragedia

Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali un bruttissimo incidente stradale è costato la vita a Pasquale Cammareri, pilota automobilistico di 38 anni. Nel sinistro sarebbero rimaste ferite altre due persone. Cammareri si trovava alla guida della sua Alfa Romeo 156 quando, per cause ancora tutte in corso di accertamento, è andato a sbattere contro un furgone (dove viaggiavano i feriti).

Il sinistro è avvenuto nel territorio di Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria. Le due persone ferite sarebbero in gravi condizioni, ma comunque non in pericolo di vita. Sono stati trasportati in ambulanza negli “Ospedali riuniti” di Reggio Calabria. La notizia ha sconvolto tutta la cittadina.

Cammereri lavorava come meccanico e la sua grande passione erano i motori. Aveva vinto lo scorso anno il titolo come meglior pilota esordiente nella specialità slalom. “Il nostro caro amico Pasquale non c’è più. Un terribile incidente stradale lo ha portato via poche ore fa” – così ha informato la pagina ufficiale della scuderia per la quale Cammerieri guidava, ovvero la “Piloti per passione”. Nei prossimi giorni si terranno le sue esequie.