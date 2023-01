Dormi con i calzini? Non farlo più, il motivo è molto serio

Ascolta questo articolo

Come si sa tutti noi abbiamo delle abitudini che in un certo senso sono dure a morire. Ogni persona sul nostro pianeta ha la sua routine quotidiana, e molto spesso compiamo dei gesti che ad esempio sottovalutiamo. Come si sa alcuni comportamenti possono avere comunque dei rischi per la nostra salute, pensiamo ad esempio a tutte quelle persone che ad fumano. Esse possono andare incontro a serie patologie a livello polmonare e quindi respiratorio.

Ma ci sono anche dei problemi di salute che possono dipendere dai nostri comportamenti. Come vedremo nei prossimi paragrafi c’è un comportamento che non dovremmo mai mettere in atto, in quanto può essere molto pericoloso. A volte non ce ne accorgiamo e lo facciamo senza volerlo, ma si deve stare attenti.

Non dormire con i calzini

Secondo quanto fanno sapere i giornali che si occupano di medicina e scienza, non si dovrebbe mai dormire con i calzini. Questo è un comportamento che diverse persone hanno: spesso ci si lascia i calzini mentre si dorme in quanto si sente freddo, soprattutto nei mesi invernali. Eppure è sbagliato.

Gli esperti avvisano che questa è un’abitudine sbagliata e se lo fate va corretta immediatamente. . Durante le ore di sonno, infatti, il nostro organismo abbassa naturalmente la propria temperatura per favorire il riposo quindi impedimenti fisici a questo normale abbassamento si traducono in difficoltà ad addormentarsi, risvegli notturni e, più in generale, una cattiva qualità del sonno.

Non solo non si deve dormire con i calzini, ma la notte non bisogna accendere troppo i termosifoni in quanto la temperatura ideale per riposare in maniera perfetta è di 18-19 gradi. Sarebbe anche importante, nonostante ad esempio adesso sia inverno, non caricare troppo il letto di coperte. Inoltre i calzini dovrebbero esssere sfilati mezz’ora prima di andare a letto. Insomma attenzione ai comportamenti che mettiamo in atto.