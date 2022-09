Disastro aereo in Italia: "Sono tutti morti"

Ascolta questo articolo

Nel mondo ogni giorno accadono degli episodi che sconvolgono, a volte, intere nazioni e comunità. Si tratta di drammi che segnano irrimediabilmente le persone e per i quali la gente va in apprensione, si pensi ad esempio a quanto accaduto in Italia diverse settimane addietro quando un aereo di linea della ITA Airways che percorreva la tratta New York – Roma non ha risposto alla torre di controllo per alcuni minuti mentre si trovava in territorio francese.

A seguito di questo increscioso episodio, che fortunatamente non ha provocato nessuna conseguenza per le persone a bordo del velivolo, la compagnia di bandiera ha deciso di licenziare il comandante. Ma in queste ore una notizia tragica è arrivata proprio dal nostro Paese, vediamo che cosa è accaduto. Si tratta di un dramma terribile.

Incidente aereo, “tutti morti”

Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale vi è stato un brutto incidente aereo in Abruzzo, precisamente nel territorio di Fossa (L’Aquila). Qui un piccolo aereo ultraleggero stava solcando i cieli quando all’improvviso, e per cause ancora tutte in corso di accertamento, è precipitato al suolo.

Il velivolo, un ultralggero, si è schiantato qualche centinaio di metri prima dalla pista dell’Aero Club L’Aquila. Il pilota del piccolo aereo era il 70enne Corrado Mancinelli, di professione gioielliere era anche il vicepresidente dell’Aero Club. Insieme a lui viaggiava la passeggera Maria Teresa Vietri, 64 anni. Entrambi sono deceduti a seguito dell’impatto.

“Erano vicini all’aviosuperficie, dopo un giro ad Arezzo” – così riferisce la tv locale Abruzzolive.TV. Sconvolto il sindaco di Fossa, Fabrizio Boccabella, il quale ha dichiarato che quanto accaduto a Fossa è una tragedia che colpisce indistintamente tutto il paesino aquilano. Sul caso ci sono indagini da parte delle autorità. Si aspettano quindi ulteriori chiarimenti da parte di chi indaga, la notizia ha fatto in breve tempo il giro di tutte le testate italiane.