Cosa scatena la tua ansia in base al segno zodiacale? Scoprilo ora

Ascolta questo articolo

L’ansia è un problema con cui dobbiamo fare i conti tutti. Anche chi è di animo più quieto si trova di tanto in tanto a fare i conti con questo mostro invisibile. Pare che in ogni segno zodiacale l’ansia si scateni per motivi diversi, in alcuni di essi si tratta di un aspetto purtroppo imprenscindibile. Tuttavia ci si può lavorare per limitarne i sintomi e cercare di vivere una vita quanto più possibile serena.

L’astrologia è una scienza molto affascinante, che può dare a tutti indicazioni utili su alcuni aspetti irrisolti della propria vita. Chi soffre d’ansia può capirne il motivo studiando le caratteristiche del proprio segno zodiacale, ad ognuno di essi corrisponde sostanzialmente una causa scatenante diversa: eccole di seguito.

Cosa scatena l’ansia

Al giorno d’oggi l’ansia è diventato un problema piuttosto comune, soprattutto a causa dei ritmi sempre più frenetici a cui siamo costretti, come per esempio a causa del lavoro. Naturalmente c’è chi riesce a conviverci più agevolmente, altri invece ne soffrono molto la presenza nella vita di tutti i giorni. Ad ogni modo, pare che per ogni segno ci sia una diversa causa scatenante.

Nell’Ariete l’ansia è scatenata dal pensiero di non essere protagonista in qualcosa, così come succede al Toro quando, per esempio a causa di un calo di energie, ha paura di non essere più un pilastro per i propri cari. Per i Gemelli il problema si pone per il fatto che sono poco pazienti, desiderano avere tutto e subito, con il risultato che vanno a stimolare così la loro ansia.

Chi appartiene al segno del Cancro è una persona solitamente emotiva e piuttosto insicura, motivo più che sufficiente per farsi prendere da pensieri ansiogeni. Il Leone è colto impreparato quando non riesce a tenere tutto sotto controllo, se gli sfugge qualcosa ecco che si fa sopraffarre da questo sentimento, mentre nella Vergine è invece una sensazione che emerge a causa della sua eccessiva razionalità. Tra i segni che riescono meglio a far fronte all’ansia ci sono invece quelli della Bilancia, del Sagittario, del Capricorno, dell’Acquario e dei Pesci.