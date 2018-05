Come essere più belle credendo di più in noi stesse

Dalle divinità greche alle dive moderne la nostra forma esterna è stata sempre regolata da canoni estetici ritenuti oggettivi e incontestabili. Ma quello che in realtà definisce la bellezza è molto più profondo e intenso: un essere umano non è una statua o un bel dipinto, in lui c’è un’anima che definisce colori e sfumature della sua estetica e che non può essere semplicemente racchiusa in poche regole o dettami.

Il modo in cui noi ci sentiamo è un fattore determinante nel modo in cui appariamo e quindi prima di tante diete il modo migliore di apparire belle è quello di sentirci belle.

Vediamo dunque qualche consiglio per essere più belle semplicemente volendoci più bene.

Amiamoci, sempre e comunque

La prima e la più importante di tutte le azioni che possiamo compiere per noi stesse è proprio volerci bene. Dobbiamo apprezzarci e non denigrarci. Provate questo esercizio.

Dopo una bella doccia calda rilassatevi nella vostra camera da letto, accendete un incenso e indossate un intimo che vi doni e vi faccia sentire a vostro agio.

Procuratevi un olio naturale per il corpo come quello di mandorle dolci che è perfetto per le smagliature e per dare elasticità alla pelle, oppure un olio di cocco che è una panacea per tutto il nostro organismo.

Prendetevi un po’ di tempo per voi, rilassatevi e cominciate a massaggiarvi lentamente ma con movimenti intensi per favorire il rassodamento dei tessuti. Partite dal basso, dalle caviglie e dalle gambe, guardatele e accarezzatele, accettate i difetti che hanno, tutte ne abbiamo. Passate all’addome, ai fianchi. Respirate e godetevi il momento, il vostro ventre è sacro e non vi è nulla di più importante al mondo.

Lavorate sui pensieri positivi, su quello che in voi è meraviglioso e non sui difetti che, anche se può sembrare assurdo, tutte quante noi abbiamo.

Inserite questo magico rituale nella vostra routine quotidiana e in pochissimo tempo avrete più confidenza con il vostro corpo e comincerete a volergli bene semplicemente per quello che è. Inoltre l’uso costante di oli naturali porterà un effettivo beneficio alla vostra pelle che apparirà più morbida, idratata, elastica e distesa.

Valorizziamoci

Alle volte le nostre insicurezze non ci permettono di valorizzarci a dovere. Ci sentiamo goffe e poco attraenti e tendiamo a nasconderci piuttosto che a mettere in mostra i nostri pregi.

Per prima cosa i vestiti. Sentirci a nostro agio nei panni che indossiamo è la cosa più naturalmente sexy che esista. Quindi niente infagottamenti, abiti comprati solo perché alla moda o modelli scelti per nascondere invece che per mostrare. Indossiamo qualcosa che ci piaccia veramente, che ci faccia sentire tranquille e che sia in grado di dire qualcosa di noi; questo trasparirà e ci renderà subito più attraenti.

Seconda cosa: il carattere, tiratelo fuori. Che il vostro lato migliore sia la simpatia, la dolcezza o l’intelligenza fatelo vedere. La bellezza umana, come dicevamo, non è fatta solo di fisicità ma anche di personalità. Quante volte ci piace una persona solo perché possiede un certo ‘non so che’ ? Valorizziamo il nostro ‘non so che’ e ne guadagneremo immensamente in charme e sex appeal.

La bellezza è sinonimo di naturalezza

La bellezza è fatta di molte cose e una di queste è la naturalezza. Quindi in conclusione non perdeteci troppo tempo. Non date troppo peso ai chili, alla dieta, alle idee di perfezione che ci trasmettono riviste e pubblicità: noi siamo quello che siamo e niente potrà mai cambiare, accettarci con amore è la via più veloce per essere affascinanti.

La nostra anima è ciò che abbiamo di più prezioso e quando questa sarà soddisfatta allora noi appariremo più belle e luminose.