Cinema in lutto, il famoso attore delle serie TV più amate è morto all’improvviso

Hollywood piange la scomparsa di un suo grande protagonista. La sua carriera è stata costellata di grandi successi, è noto soprattutto per i suoi ruoli in serie tv altisonanti come Criminal Minds, The Mentalist e 9-1-1. Ha iniziato la sua carriera da attore di teatro, approdando in tv solo di recente e soprattutto in fiction poliziesche dove si è destreggiato nei ruoli più disparati.

A darne l’annuncio il suo amico e collega Charley Koontz, che si è dichiarato profondamente scosso per questo lutto inatteso. Il mondo del cinema dovrà quindi fare a meno di un suo grande interprete, mancherà a tutti gli appassionati di serie tv poliziesche: ecco chi ci ha lasciati.

La scomparsa del grande attore

L’attore statunitense John Zderko si è spento all’età di 60 anni nella sua abitazione a Los Angeles. Secondo quanto trapela nelle ultime ore, le cause del decesso sono da attribuire a complicanze dovute al brutto tumore contro cui stava combattendo da tempo. Dopo essersi laureato all’Università della California ha iniziato la sua carriera da attore sino a conquistarsi la ribalta sul grande schermo nel 2006 con le prime apparizioni nelle serie tv poliziesche.

I ruoli che lo hanno reso celebre in tutto il mondo sono soprattutto quelli in serie di successo come Criminal Minds e The Mentalist, ma non ha mancato di prendere parte in alcuni film altrettanto ricordati dal grande pubblico. Celebre il ruolo dell’uomo che viene attaccato da un fantasma nel film ‘Apparitional‘ del 2014.

La sua ultima apparizione nel grande schermo risale proprio a quest’ultimo anno nel film Bleeker Street Breaking, presentato con notevoli elogi al Sundace Film Festival. Nonostante la giovane età, Zderko era da tempo alle prese con un brutto male, ultimamente le sue condizioni erano gravemente peggiorate e le ultime complicanze alla fine non gli hanno lasciato scampo.