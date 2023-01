Carlo Verdone, lo straziante annuncio è appena arrivato: "Purtroppo è morto"

Ascolta questo articolo

Carlo Verdone è uno degli attori più celebri del cinema italiano, noto soprattutto per alcuni grandi successi della comicità quali ‘Un sacco bello’, ‘Bianco, rosso e Verdone’ e ‘Borotalco’. Il noto attore è anche un grande appassionato di musica rock e batterista amatoriale, che in più occasioni ha suonato insieme ai suoi amici artisti Antonello Venditti, Lucio Dalla e gli Stadio.

In queste ore l’attore romano è tornato a far parlare di sè per un annuncio straziante che ha voluto condividere su Instagram con i suoi followers. Come tanti milioni di appassionati in tutto il mondo, Verdone è rimasto particolarmente scosso per la scomparsa improvvisa di una celebrità della musica: ecco di chi si tratta.

L’annuncio straziante

Il noto attore romano ha voluto dire addio ad una grande leggenda della musica internazionale, vero e proprio idolo della sua giovinezza. Jeff Beck è scomparso all’età di 78 anni a causa di una improvvisa meningite batterica, ad annunciare la sua morte l’entourage dell’artista, mentre la sua famiglia chiede ora il rispetto della privacy in questo momento di grandissimo dolore.

“La notizia della morte di Jeff Beck, uno tra i più grandi chitarristi sulla faccia della terra, mi riempie di sconforto. La legge della nostra breve vita va accettata, ma quando scompare un personaggio che è stato un punto di riferimento della tua giovinezza con la sua musica sempre in evoluzione fino al suo ultimo album di alcuni mesi fa, ti fai l’idea di una carriera che potrà ancora andare avanti“- questo un passaggio del lungo messaggio di addio su Instagram, dove ha allegato una foto insieme al chitarrista scattata tempo a fa a Roma.

L’ultimo tour dell’artista risale ad appena la scorsa estate, dove è stato affiancato in tutte le tappe dalla star di Hollywood Johnny Depp. Nel corso della sua lunga carriera, Jeff Beck ha collaborato con artisti del calibro di Luciano Pavarotti, Cyndi Lauper, Macy Gray, Chrissie Hynde e Rod Stewart.