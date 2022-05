Calcio italiano incredulo, il campione è stato trovato morto

Ascolta questo articolo

Ma poi ci sono anche altri fatti di cronaca molto gravi, come ad esempio incidenti stradali o omicidi.

Si pensi ad esempio a quanto accaduto in questi giorni in India, dove un autobus e un camion si sono improvvisamente scontrati su una autostrada. Il sinistro ha provocato decine di morti e una ventina di feriti, alcuni dei quali purtroppo anche gravi. In queste ore anche la nostra nazione è stata funestata da assurdo incidenti stradali, e uno di questi è costato la vita ad un famoso sportivo molto noto in Puglia. Vediamo quindi che cosa è accaduto.

Schianto fatale

Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, Antonio “Tony” Vantaggiato, 22 anni, è stato trovato senza vita all’interno della sua automobile, una Lancia Y, lungo la provinciale che da Aradeo conduce a Noha, in provincia di Lecce, nel territorio comunale di Galatina. Il sinistro è avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 maggio e le cause del tremendo schianto sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Vantaggiato avrebbe forse perso il controllo della vettura andandosi a schiantare contro un albero di olivo. Il suo corpo è stato trovato alle prime luci dell’alba da alcuni automobilisti di passaggio. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti, anche se in queste ore si è parlato di un’auto pirata che avrebbe tagliato la strada al giovane conducente: questa però rimane per ora una mera ipotesi investigativa.

Antonio era molto conosciuto nella zona e non solo in quanto era stato anche attaccante nella ASD Galatina, la locale squadra di calcio. “Tutta la comunità calcistica galatinese e dilettantistica piange la morte del giovanissimo Antonio “Tony” Vantaggiato, a causa di un terribile incidente stradale avvenuto nella serata di ieri. Tony è stato nostro tesserato nella stagione 2019/20 e lo ricordiamo come un ragazzo solare, educato e gentile. Asd Galatina Calcio e tutti i dirigenti, calciatori e staff, sono vicini al dolore che ha colpito la famiglia Vantaggiato.“ – questo il comunicato della società sportiva. Poche ore prima, sulla stessa arteria stradale, ad un centinaio di metri dal luogo in cui è deceduto Antonio Vantaggiato, in un altro incidente stradale ha perso la vita un 81enne.