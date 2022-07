Bonus che arriva fino ad 8500€, se i beneficiari decidono di accettare questa condizione

Ascolta questo articolo

Nonostante sia ridotto ormai in frantumi da questa crisi politica, il governo italiano resterà all’opera ancora per qualche mese prima delle attese elezioni di fine settembre. L’ultima novità che ha approvato è un bonus davvero ingente, molti italiani potranno beneficiarne, a patto di rispettare alcune richieste.

In un momento di grave crisi economica come questa, con l’inflazione ormai alle stelle ed i costi dell’energia sempre più insostenibili, lo Stato italiano è pronto ad accreditare sino a 8500 euro sul conto. Ci sarà tempo sino ad agosto per beneficiare questa ghiotta possibilità, vediamo come fare per richiedere questo bonus.

Come richiederlo

A patto di accettare una condizione fondamentale, in cambio lo Stato italiano offrirà sconti e agevolazioni consistenti, si parla di cifre a 3 zeri. Una possibilità imperdibile, dunque, specialmente in una fase complicata come questa per l’economia del nostro Paese, dove gli italiani si sono visti letteralmente svuotare i portafogli dai rincari degli ultimi mesi.

Si tratta del reddito energetico, una vecchia idea del Movimento 5 Stelle, pronto a rispolverarla per offrire un importante sostegno economico a molte famiglie. Grazie a questo bonus che può arrivare sino a 8500 euro, si offre la possibilità di acquistare i pannelli solari e garantirsi per il futuro un risparmio notevole sulla bolletta della luce.

Parliamo, dunque, di un investimento totalmente finanziato dallo Stato, compreso il montaggio dei pannelli, per compiere una scelta vantaggiosa sia a favore dell’ambiente che delle proprie tasche. Per il momento la misura riguarda solo la regione Puglia, ma non c’è dubbio che coinvolgerà a breve molte altre regioni. L’unica condizione per richiedere il reddito energetivo è quella di avere un ISEE entro i 20.000 euro, per il resto occorre consultare il bando presente sul sito della regione e compilare la modulistica. Si tratta di una possibilità da non farsi sfuggire, in linea con la svolta green del governo.