Bimbo di 12 anni cade dalle scale a scuola: un volo di 4 metri

Nel mondo accadono ogni giorno fatti più o meno eclatanti, alcuni dei quali colpiscono in particolar modo l’opinione pubblica. Spesso si tratta ad esempio di decessi dovuti a malori improvvisi, una circostanza quest’ultima che in questo periodo sta interessando in particolar modo il nostro Paese, dove molte persone stanno perdendo la vita tutto ad un tratto. Ma poi ci sono anche altri fatti di cronaca molto gravi, come ad esempio incidenti stradali o omicidi.

Non sempre però i drammi si verificano a causa di un episodio che riguarda un incidente oppure un delitto, ma ci sono anche tutti quei decessi che avvengono per altre cause, decessi che comunque colpiscono intere comunità andandole a sconvolgere completamente. In queste ore invece un brutto incidente ha preoccupato gli italiani, ecco che cosa è accaduto.

Bimbo cade dalle scale

Secondo quanto si è appreso dalla stampa locale e nazionale un bambino di soli 12 anni è caduto improvvisamente dalle scale mentre si trovava a scuola. L’incidente si è verificato al Collegio Castelli di Saronno. Al momento non sono noti i motivi per cui il bimbo è caduto dalle scale nell’istituto scolastico.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori, chiamati dal personale docente: i sanitari della Croce Rossa sono arrivati a sirene spiegate sul posto con un’ambulanza, un’autoinfermieristica e un’automedica e anche un mezzo dell’elisoccorso decollato da Milano, che ha caricato l’alunno ferito per il trasporto all’ospedale di Bergamo.

Il bambino cadendo dalle scale ha fatto un volo di 4 metri. Il malcapitato avrebbe riportato fratture a femore e omero destro e al polso sinistro e lesioni a un zigomo e all’arcata dentaria superiore. Le sue condizioni, seppur comunque serie, non destano preoccupazioni per la sua vita. A breve si potranno conoscere altri dettagli su quanto avvenuto a Saranno. L’incidente è avvenuto nella mattinata del 13 dicembre.