Berlusconi travolto dal dolore, la triste notizia poco fa: "Riposa in pace"

Un ex volto noto di Forza Italia è scomparso improvvisamente a Dubai, dove risiedeva ormai da diversi anni in una sorta di esilio. La triste notizia è stata annunciata dai legali dell’ex parlamentare Marco Tullio Martino, Enzo Caccavari e Renato Vigna coloro che l’hanno difeso durante il processo per il quale è stato condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa.

Dopo la sentenza si è trasferito negli Emirati Arabi, dove risiedeva da circa 10 anni, a suo dire, tra mille sofferenze. Purtroppo i soccorsi si sono rivelati inutili, l’ex parlamentare è stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Se ne va uno degli ex collaboratori più vicini a Silvio Berlusconi: ecco di chi parliamo.

Di chi si tratta

Eletto alla Camera nel 1994, in seguito al primo grande successo di Silvio Berlusconi in politica, Amedeo Matacena è deceduto improvvisamente nella giornata di ieri, 16 settembre, stroncato da un infarto fulminante. Nonostante i soccorsi tempestivi, il 59enne è spirato poco dopo in ospedale.

Da quasi 10 anni viveva a Dubai da latitante, dopo la condanna in via definitiva giunta nel 2013 a conclusione del processo Olimpia, che ne appurò i suoi rapporti con le cosche mafiose reggine. Matacena è considerato uno dei precursori dello stile berlusconiano, in particolare per quanto riguarda l’avversione nei confronti della magistratura, non lesinando, infatti, continue critiche contro i giudici che lo indagavano.

In merito al suo esilio a Dubai, l’ex parlamentare di Forza Italia si è espresso sempre con profonda insofferenza. In un’intervista concessa ai microfoni di Piazza Pulita nel 2016, aveva dichiarato: “Vivo in un appartamento di sei stanze condiviso, ognuno ha una stanza come un universitario”. Dopo il divorzio con Chiara Rizzo, negli ultimi anni si è risposato con l’ex modella e medico Maria Pia Tropepi.