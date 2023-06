L’estate si sa, è il tempo delle vacanze. Le scuole sono ormai quasi finite tutte, mancano soltanto i ragazzi che dovranno terminare in questi giorni gli esami di maturità. Ancora pochissimo e per tutti, almeno per i più giovani, sarà il tempo delle agognate vacanze.

Le temperature ormai permettono di stare all’aria aperta e godere a pieni polmoni dell’aria di mare e delle spiagge, specialmente quelle più selvagge e incontaminate. Il caldo comincia a far sentire i suoi effetti con temperature a dir poco roventi, anche se non mancano temporali estivi specie nel pomeriggio.

Ma si tratta di fenomeni normali. L’estate, dopo un giugno avviato davvero molto male, sta proseguendo per il verso giusto e si avvia quindi ad entrare nel pieno della bella stagione. Stabilimenti balneari e ristoranti on the beach ormai stanno facendo il tutto esaurito ogni giorno, o quasi, specie nei weekend.

Per i più adulti il periodo delle ferie sembra ancora una utopia e arriverà ad agosto, ma per i più piccoli la festa può cominciare. E come si sa nel periodo estivo si organizzano anche viaggi.

Proprio viaggiando si riescono a conoscere mete sempre nuove e diverse, e si scoprono anche culture a volte molto diverse dalla nostra. I viaggi fanno bene soprattutto ai ragazzi, che oltre a divertirsi imparano sempre delle cose nuove.

Purtroppo dobbiamo darvi notizia di un viaggio non andato decisamente per il verso giusto, in quanto a molti bambini è capitato qualcosa di assurdo. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.