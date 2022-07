Attenzione a questi 4 segnali sulla bocca. Potrebbero essere i sintomi di questa malattia

Ascolta questo articolo

In questi ultimi due anni abbiamo dovuto proteggere la nostra salute con dispositivi di protezione individuale, come mascherine e gel disinfettanti, questo per poterci difendere dall’infezione di Covid-19, causata appunto dal coronavirus Sars-CoV-2. Si tratta del primo coronavirus ad essere stato in grado di provocare una pandemia. Del Covid stiamo imparando a riconoscere i sintomi e anche a trovare delle cure: i recenti vaccini messi in commercio hanno attutito il numero di morti e decessi a causa di questa malattia.

Nel mondo però non esistono soltanto malattie come il Covid, ma anche altre che possono anche più gravi dell’infezione portata dal Sars-CoV-2, pensiamo ad esempio ai tumori, contro i quali per ora non esistono delle cure specifiche. Ma ci sono altre patologie che rappresentano un grosso problema di salute per chi ne soffre: bisogna infatti stare attenti ad alcuni segnali che il nostro organismo ci dà, potremmo infatti soffrire di una patologia in particolare.

I 4 segnali della bocca

La malattia di cui vi stiamo parlando è il diabete di tipo 2. Con questa condizione patologica il corpo non riesce a produrre abbastanza insulina, e quella che ha non la utilizza correttamente. Ciò si traduce in un accumulo di zucchero nel sangue che può essere deleterio per il paziente che è affetto da diabete tipo 2.

Quando una persona soffre di diabete spesso sente il bisogno di urinare, sintomo spesso assocciato ad una sete estrema. A volte però la presenza del diabete di tipo 2 è totalmente asintomatica e il paziente non lo scopre fino a quando non va a fare un esame specifico. Chi soffre di questa patologia deve cercare di evitare bevande quali alcolici e caffè e limitare l’assunzione di sale e zucchero. Inoltre, le persone con diabete sono maggiormente soggette a sviluppare carie.

Ci sono infatti 4 sintomi che non bisogna assolutamente sottovalutare. I pazienti affetti dal diabete di tipo 2 potrebbero infatti presentare malattie parodontali, bruciore alla bocca, candidosi, e lingua ispessita o gialla quando anche bluastra ed infetta. Questi sono i 4 sintomi che se persistono non bisogna assolutamente sottovalutare.