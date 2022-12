"Attento papà è dietro il trattore". Choc in paese, muore smembrato a soli 33 anni

Ascolta questo articolo

Nel mondo in questi giorni si stanno verificando una serie di tragedie che stanno sconvolgendo l’opinione pubblica nazionale. Si tratta molto spesso di incidenti stradali, o peggio ancora morti improvvise a causa di malori di varia natura. Si tratta di tragedie che segnano intere comunità e vengono anche riprese dalla stampa, proprio a causa del loro interesse mediatico che provocano. In questo periodo appunto sono tanti i fatti che stanno sconvolgendo le nostre comunità.

Si pensi ad esempio a quanto avvenuto nella giornata del 16 dicembre scorso, quando due ragazzi di 19 e 32 anni sono morti sul colpo in un terribile incidente stradale avvenuto sulla provinciale che collega Brindisi a San Pietro Vernotico. Purtroppo nella giornata del 18 dicembre un terzo ragazzo rimasto coinvolto nello stesso sinistro è spirato. E una terribile tragedia si è verificata in queste ore sempre nel nostro Paese.

Travolto dal trattore

Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale un giovane di 33 anni, Alessandro Anselmo, di professione agricoltore, stava guidando il suo trattore a Pavone Canavese (Torino) all’interno di una azienda agricola di borgata Sanguignolo, quando all’improvviso è stato travolto dal mezzo in movimento.

Il giovane stava scendendo dal trattore ed è rimasto incastrato sotto la ruota del mezzo, che quindi ancora in movimento lo ha travolto. Inutili tutti i soccorsi. Quando il personale del 118 ha raggiunto il luogo del fatto di cronaca, il cuore del 33enne aveva già smesso di battere. Alessandro stava lavorando in un capannone.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto a Pavone Canavese, una tragedia che ha scioccato tutta l’intera comunità e non solo, anche amici e colleghi della vittima. Le autorità stanno indagando per capire bene che cosa sia esattamente successo a Pavona Canavese. Non è il primo incidente del genere che capita nel nostro Paese.