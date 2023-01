Antonino Cannavacciuolo: ecco quanto guadagna

Ascolta questo articolo

In Italia esistono diversi programmi televisivi che hanno come tema la cucina. Come si sa gli italiani amano molto il buon cibo e nel nostro Paese ci sono diversi chef stellati famosi in tutto il mondo, come ad esempio Antonino Cannavacciuolo, celebre per i suoi piatti. Anche lui conduce alcuni programmi televisivi che hanno come tema la cucina.

Anche chef come Alessandro Borghese conducono programmi a tema culinario, come ad esempio “4 Ristoranti”, dove Borghese sceglie i migliori 4 ristoranti di una determinata zona d’Italia. Per quanto riguarda Cannavacciuolo egli ha condotto anche il programma “Cucina da incubo”. Proprio recentemente si sono diffuse notizie circa i suoi guadagni.

Cannavacciuolo, quanto guadagna

Secondo quanto si apprende dalla stampa Antonino Cannavacciuolo gestisce anche una struttura una storica villa situata sul lago d’Orta, in Piemonte. Si tratta di un luogo caratteristico che dal 1999 Cannavacciulo gestisce insieme alla moglie Cinzia. Qui il noto chef accoglie i suoi clienti e ospiti.

Lo Staff della Guida Michelin ha promosso a pieni voti la struttura dello chef affermando che all’interno del locale si effettua una dimensione di cucina totale, che arriva al cuore e al palato restando anche nei ricordi. Dopo aver raggiunto questo obiettivo Cannavacciuolo ha ottenuto il traguardo delle sette stelle Michelin.

Ad oggi Antonino Cannavacciuolo pare guadagni abbastanza, e l’ulteriore riconoscimento avuto porterà sicuramente nuovi e importanti clienti al suo ristorante, circostanza che potrebbe fare aumentare i guadagnu, e non di poco. Basti pensare che lo stipendio di uno chef si aggira solitamente attorno ai 4.000 euro al mese, che per i più esperti può anche arrivare a 6.000. Insomma uno stipendio assolutamente di tutto rispetto. Lo chef è uno dei mestieri più ricercati nel nostro Paese, dove la tradizione culinaria è una delle più importanti del mondo, e proprio in Italia ci sono le personalità più importanti del mondo della cucina.