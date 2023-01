Antonella Clerici, la confessione sulla diagnosi

Ascolta questo articolo

Antonella Clerici: “la confessione shock”

Tutti conoscono in Italia la conduttrice Antonella Clerici, una delle più amate dal pubblico. Famosa per la sua Prova del Cuoco, Antonella nel corso degli anni ha colpito e conquistato il pubblico a casa. La Clerici ama moltissimo la sua trasmissione tutto il suo staff, ma ha raccontato alla stampa qualcosa di assurdo.

Da anni la conduttrice ricopre il ruolo di ambasciatrice dell’Airc, ossia l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro. Un impegno che svolge con molta dedizione anche per stare accanto ai meno fortunati, questo perchè, e forse non tutti lo sanno, anche lei in passato è stata colpita da questo male, anche se non direttamente.

Durante un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv, l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco ha confessato la morte di un suo caro nel 1995. Tutto a causa di un melanoma maligno, che le ha portato via una parte del suo cuore in soli tre mesi. Da questo lutto la Clerici è stata profondamente colpita e da allora ha deciso di sposare le inziative dell’AIRC.