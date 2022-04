Oltre ad essere stato un grande calciatore, l’ex marito di Simona Ventura è riuscito ad imporsi anche sulla scena televisiva. Noto per le sue indiscusse doti di sex symbol, ha fatto molto parlare di sè negli ultimi tempi soprattutto per le numerose vicende di gossip che lo hanno visto coinvolto. D’altra parte, non sono certo un mistero le sue qualità di playboy.

Nei giorni scorsi, Stefano Bettarini, ha rilasciato un’intervista che sta facendo molto discutere. I fan sono rimasti sconvolti in particolare da una sua affermazione, che ha fatto presagire il peggio. Ma cosa avrà voluto dire? Sul web si è subito prodotto un certo allarmismo, con ipotesi tragiche circa l’interpretazione di queste parole: vediamo cosa gli è accaduto.

Cosa ha raccontato

Nel corso di queta intervista, l’ex calciatore ha avuto modo di affrontare molti temi della sua vita privata, ancora rimasti inediti. Tutti lo conoscono come un grande calciatore, che ha vestito in qualche apparizione, anche la maglia della nazionale italiana. Poi, ancora nel pieno vigore delle sue forze, ha deciso di lasciare il mondo del calcio, probabilmente perchè troppo condizionato dalla sua vita fuori dal campo, per certi versi un po’ troppo ‘movimentata’.

Dopo questa breve parentesi calcistica, Bettarini ha toccato un tema per lui drammatico. Di recente, si è trovato a fare i conti con una vera e propria tragedia personale, relativa ad una vicenda che ha visto coinvolto suo figlio. Ecco il racconto struggente di quei momenti: “Un amico è venuto a suonare il campanello: guarda Stefano, tuo figlio è grave, è in fin di vita, l’hanno accoltellato all’uscita di un locale… in quel momento ti passano mille cose per la testa”.

E’ stato davvero un periodo terribile per l’ex calciatore, che ha trovato comunque la forza di risollevarsi e andare avanti. Per fortuna, il figlio è riuscito poi a superare quel drammatico incidente e le cose si sarebbero dunque risolte per il meglio. Si tratta di una vicenda che lo segnerà per sempre, ma non potrà che essere oramai solo d’insegnamento.