Andrew Fletcher è morto all’improvviso: le cause della morte

Negli ultimi mesi nel mondo si stanno susseguendo una serie di tragedie che stanno sconvolgendo l’opinione pubblica. Si tratta di episodi che avvengono improvvisamente e che sconvolgono intere comunità. Recentemente poi la cronaca è piena di notizie che riguardano morti improvvise, le quali avvengono soprattutto per malori inaspettati. In questo periodo stanno perdendo la vita anche moltissimi vip che hanno fatto la storia sia nel mondo del cinema che in quello della musica.

Nel mondo in queste ore c’è sgomento per quanto avvenuto ad Andrew Fletcher, tastierista del gruppo musicale Depeche Mode, tra i più apprezzati al mondo e deceduto improvvisamente. Fletcher aveva appena 60 anni. La sua improvvisa scomparsa ha gelato davvero tutti quanti e in Italia la notizia del suo decesso si è diffusa appunto nella serata del 26 maggio. Vediamo ora quali sono state le cause che hanno portato al decesso del noto artista.

Le cause della morte

Ad annunciare e confermare purtroppo il decesso di Andrew Fletcher è stata la stessa band dei Depeche Mode sui propri profili social. Immediatamente si è scatenato il tam tam mediatico, con i giornali di tutto il mondo che hanno ripreso in pochissimi minuti la notizia della morte del tastierista.

Secondo quanto si apprende al momento non sono noti i motivi che hanno portato l’artista a perdere la vita. A quanto pare non soffriva di nessuna malattia, si è anche ipotizzato soffrisse di tumore ma di questo non c’è nessuna traccia neanche nelle dichiarazioni dei famigliari, per cui rimane una mera ipotesi e niente di più.

“Fletch aveva davvero un cuore d’oro e c’era sempre quando avevi bisogno di sostegno, di una conversazione vivace, di una buona risata o di una pinta fredda. I nostri cuori sono con la sua famiglia. Vi chiediamo di tenerlo nei vostri pensieri e di rispettare la privacy in questo momento difficile” – questo il comunicato della band inglese.