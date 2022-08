Allerta meteo: forti temporali in arrivo nelle prossime ore in Italia. Le zone colpite

Ascolta questo articolo

Dopo tante settimane di caldo intenso e di forte stabilità sta per arrivare la tanto attesa pioggia estiva. L’anticiclone africano che imperversa da più di un mese è destinato a breve a cedere il passo ad una perturbazione proveniente dall’Oceano. Si attendono forti fenomeni temporaleschi ed un clima di profonda incertezza per alcuni giorni.

Per il momento il caldo e l’afa la fanno ancora da padrone in molte città italiane, ma nelle prossime ore la situazione dovrebbe mutare sensibilmente. La Protezione Civile è già all’opera per stabilire un piano di intervento concreto nelle zone che potrebbero essere più colpite: ecco le ultime novità.

Allerta meteo

Nelle prossime ore, un vasto campo d’alta pressione proveniente dall’Oceano Atlantico ed in discesa dalla Gran Bretagna, colpirà molte regioni italiane con temporali intensi attesi nella già nella giornata di oggi specialmente nella zona del centro-sud. Questa situazione di particolare incertezza potrebbe prendersi la scena sino a ridosso del Ferragosto, dopo di che il clima dovrebbe tornare più stabile.

Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha già diramato il comunicato di allerta meteo per la giornata di oggi e domani: si attendono temporali forti sui settori appennici delle regioni del centro e sud Italia, quali Lazio, Abruzzo e Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia; precipitazioni di più lieve entità, invece, sui settori alpini di Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino e Veneto.

Non sembrano esserci dunque molte speranze per il week end che precede Ferragosto, il clima si farà instabile e le piogge disturberanno i vacanzieri almeno sino a domenica. Qualche giorno di pioggia non potrà che suscitare un certo sollievo visto il problema sempre più gravoso della siccità. Poi da lunedì la situazione meteo italiana dovrebbe riassestarsi con un netto miglioramento, un campo di alta pressione sub-tropicale riporterà il caldo e l’afa, che torneranno a farla da padrone presumibilmente sino alla fine di agosto.