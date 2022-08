Alberto Balocco, viene a galla la terribile verità: ecco cosa hanno scoperto gli investigatori

Ascolta questo articolo

In queste ore non si sta facendo che parlare dell’assurda morte dell’imprenditore Alberto Balocco, proprietario appunto della notissima industria dolciaria italiana famosa in tutto il mondo. La sua improvvisa scomparsa ha destato sconcerto in tutto il Paese, anche perchè avvenuta in un modo che nessuno si sarebbe mai aspettato. Balocco si trovava assieme all’amico Davide Vigo e stavano facendo una scampagna in bicicletta in montagna, quando sono stati colpiti da un fulmine.

Entrambi purtroppo hanno perso la vita. Il temporale si è abbattuto improvvisamente sulla zona, e i due pare fossero consapevoli che si stesse avvicinando il maltempo. Quello che è emerso in queste ore però ha davvero dell’incredibile, la notizia in questione è stata battuta dai principali giornali nazionali. Vediamo che cosa è accaduto in quei terribili istanti.

La ricostruzione dell’incidente

I due amici si trovavano sul colle dell’Assietta, e come detto avevano deciso di fare una escursione in bici. Balocco era molto appassionato di questa disciplina. Il meteo di questi ultimi giorni di agosto però, soprattutto al settentrione, non è stato proprio clemente, con temporali e forti fenomeni meteo che si sono abbattuti in varie zone del Nord.

Balocco e Vigo si erano fermati per mangiare un boccone presso il rifugio Casa Assietta, a 2000 metri di altitudine, e da lì poi avevano intenzione di tornare all’auto che li aveva accompagnati alla partenza della Seggiovia. Le cose però sono andate in maniera diversa, perchè appunto è arrivato il temporale.

A quel punto Balocco e Vigo avrebbero optato per un cambio di strada in extremis, all’ultimo momento, e al posto di passare nei bischi hanno deviato per un altro sentiero libero dagli alberi. Proprio in quel punto è poi caduto il fulmine che gli ha uccisi. Una circostanza che rende ancora più tragica la morte del notissimo imprenditore Alberto Balocco e del suo amico.