Addio all’amato Vip, è morto: lascia la moglie e due figli

Nel mondo in questi giorni si stanno verificando una serie di tragedie che stanno sconvolgendo l’opinione pubblica nazionale. Si tratta molto spesso di incidenti stradali, o peggio ancora morti improvvise a causa di malori di varia natura. Si tratta di tragedie che segnano intere comunità e vengono anche riprese dalla stampa, proprio a causa del loro interesse mediatico che provocano. In questo periodo appunto sono tanti i fatti che stanno sconvolgendo le nostre comunità.

Basti pensare a quanto accaduto in questi giorni in Italia dove è scomparso improvvisamente il conduttore Maurizio Costanzo, un pilastro della televisione italiana. Ma una notizia sta facendo molto parlare di sè in queste ore in quanto un altro vip è morto improvvisamente lasciando tutti senza parole.

Morto Tiktoker

La testata giornalistica FoggiaToday riporta la notizia della morte del Tiktoker e influencer 39enne Michele Rossiniello detto Naspi. Si tratta del creator pugliese da oltre 205 mila follower e 9.5 milioni di ‘mi piace’ che purtroppo in queste ore ha perso tragicamente la vita, gettando nel dolore fan, amici e famigliari.

Al momento sono sconoiscute le cause che hanno portato il 39enne alla morte: egli ogni giorno pubblicava diversi video molto divertenti, che diventano subito virali. Tutti lo ricordano come una bravissima persona, un giovane che si è dato sempre da fare. Era arrivato ad eseguire seguito in tutto il nostro Paese. Michele lascia la moglie e due figli.

Anche l’Asd Ginnastica Capitanata Foggia ha espresso cordoglio e vicinanza per la perdita di Michele, padre di un loro giovane atleta. “Tutta l’A.S.D. si associa al dolore per la perdita improvvisa del caro papà di un nostro atleta. Riposa in pace Michele, condoglianze a tutta la famiglia” – questo il comunicato della società pugliese. I funerali, a cui ha partecipato moltissima gente, si sono svolti alle 10:00 del 2 marzo alla chiesa del Sacro Cuore di Foggia.