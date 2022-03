In Italia, ma anche nel mondo intero, le persone conoscono il cantante italiano Al Bano Carrisi. Recentemente l’artista è balzato agli onori della cronaca per essere stato escluso dal Festival di Sanremo 2022, circostanza che lo ha fatto rimanere davvero molto male, ma che comunque ha accettato rispettando la decisione della direzione artistica. Nonostante la sua esclusione da Sanremo il cantante continua ad appassionare milioni di italiani.

Tra l’altro proprio pochi giorni fa il cantante è stato derubato nei suoi vigneti di oltre 200 pali in ottone all’interno delle sue tenute di Cellino San Marco, episodio che ha destato sconcerto nella cittadina situata in provincia di Brindisi. Per questo episodio l’artista pugliese è stato davvero male, non tanto per il danno, considerevole, quanto per il gesto che fa davvero male questo perchè il cantante ha portato tantissimo lustro all’intera Puglia e alla sua piccola Cellino San Marco. Ma c’è un dolore che la famiglia Carrisi non riesce a superare, ed è quello della scomparsa della figlia di Al Bano, Ylenia.

Le parole del fratello

Recententeme il sito Dagospia ha riportato un’indiscrezione che avrebbe del clamoroso se dovesse essere confermata. Secondo la testata online Ylenia Carrisi sarebbe viva e vivrebbe adesso a San Domingo. Dagospia sostiene che quest’ultima abbia incontrato il fratello Yari, un altro dei figli di Al Bano Carrisi, la cui compagna era Romina Power.

Sempre secondo Dagospia Ylenia avrebbe rivelato al fratello di voler condurre una vita lontano dai riflettori, isolata da tutti. Purtroppo sulla vicenda è intervenuto lo stesso Yari Carrisi, il quale ha categoricamente smentito quanto sostenuto da Dagospia, spiegando che si tratta in sostanza di una fake news.

Lui infatti non si sarebbe mai recato a San Domingo. Nonostante tutto anche lui, come lo stesso Al Bano e Romina Power, continuano ad amare la loro figlia, nella speranza che un giorno magari possano riabbracciarla. L’ultimo colloquio con la famiglia da parte di Ylenia risale al 1º gennaio 1994, quando la donna chiamò da New Orleans. Da lì, poi, più nulla.