9 cose che possono accadere al tuo corpo se non fai l’amore. Attenzione soprattutto alla terza

Essere totalmente indifferenti rispetto alla sfera sessuale può comportare non poche ripercussioni dal punto di vista psicofisico. E’ ormai comprovato scientificamente che fare l’amore è assolutamente un toccasana per il nostro organismo, per questo motivo l’astinenza non può essere certamente consigliabile.

La scienza ha individuato soprattutto 9 conseguenze che l’assenza di sessualità nella propria vita può produrre al nostro corpo. Si tratta di questioni da non sottovalutare, in quanto alla lunga possono risultare decisamente deleterie. Ad essere colpita è la salute sia fisica che emotiva: ecco perchè.

Quali conseguenze

Al di là del piacere prodotto dall’atto fisico, fare l’amore ha degli effetti benefici sotto tanti punti di vista. Allo stesso modo, non praticarlo affatto, non è purtroppo un fatto neutro e privo di conseguenze. Dal punto di vista psicologico, l’astinenza può comportare bassa autostima e addirittura anche problemi di memoria, a causa della scarsa ossigenazione del sangue.

In generale, potrebbe risentirne anche il nostro sistema immunitario, in quanto fare l’amore stimola la produzione di anticorpi, cosa che avviene molto di meno nei periodi di inattività in questo senso. Da non sottovalutare anche il rischio di essere più esposti a problematiche cardiovascolari, una piaga soprattutto per le donne; naturalmente è fondamentale tenersi in moto, quantomeno praticando sport regolarmente.

Non fare l’amore può compromettere inevitabilmente anche la vita di coppia, perchè l’umore diventa cattivo e si ha molta meno voglia di comunicare, visto che si è anche a corto di endorfine, un ormone fondamentale per stimolare il nostro desiderio di relazionarsi agli altri; aumentano tutt’al più i litigi e i momenti di tensione. Infine, una vita intima attiva è il vero e proprio segreto per rimanere giovani, la propria pelle sembrerà molto più bella grazie alla maggiore produzione di collagene, e spariranno di colpo l’acne e altri problemi cutanei di questo tipo.