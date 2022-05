Strage alla Festa della mamma, Angela ha ucciso i suoi 3 bambini. La tragica scoperta

Ascolta questo articolo

Negli scorsi giorni si è festeggiata in tutto il mondo l’annuale Festa della Mamma. Si tratta di un giorno di festa dedicato a tutte le mamme. In questa ricorrenza, che ci ricorda quando sia importante la figura materna all’interno dell’esistenza di ogni individuo, i figli solitamente fanno dei regali alle loro mamme e trascorrono dell giornate assieme a loro. Si tratta anche di un momento di ritrovo famigliare, quest’anno poi caduto di domenica.

La circostanza ha permesso a molte persone di riunirsi e festeggiare così le loro mamme. Ma purtroppo non dappertutto le cose sono andate come si sperava. Proprio nel giorno della Festa della Mamma un gravissimo fatto di cronaca ha scosso l’opinione pubblica e la notizia ha fatto il giro del mondo in pochissime ore. Vediamo quindi che cosa è accaduto, l’episodio è scioccante.

Terribile omicidio

I fatti di cui vi stiamo per narrare sono avvenuti a Woodland Hills, non lontano da Los Angeles, negli Stati Uniti d’America quindi. Qui una madre di 38 anni, Angela Dawn Flores, avrebbe infatti ucciso un suo figlo di 12 e due gemelli di 8 anni proprio nel giorno della Festa della Mamma. La donna avrebbe agito con l’aiuto di un altro suo figlio, un 16enne.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia la notte prima dell’orrendo crimine la donna avrebbe urlato delle frasi sconsiderate, per cui era andata nel cortile della casa dei vicini, dove aveva aperto una Bibbia e acceso delle candele. A quel punto una squadra di paramedici era corsa in suo aiuto, ma la donna avrebbe resistito, urlando e chiedendo dove fosse la Bibbia.

Alle 7:40 di domenica mattina il servizio di emergenza 911 ha ricevuto una chiamata che segnalava un incidente nell’abitazione di Woodland Hills. All’arrivo dei sanitari i bimbi erano già morti. La donna avrebbe confessato il delitto, ma non è chiaro ancora il movente. La donna adesso si trova in carcere e la sua cauzione è stata fissata a 6 milioni di dollari, mentre il figlio è trattenuto ma senza richiesta di cauzione: entrambi rispondono di omicidio.