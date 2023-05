In Italia ci sono tantissime personalità famose che ogni giorno fanno parlare di sé, sia della loro vita privata che professionale. I vip comunicano con i loro fan soprattutto attraverso i social, ma anche attraverso i media, dove spesso si raccontano.

Nel nostro Paese ci sono molti vip che ultimamente sono stati al centro della cronaca per diversi episodi che hanno fatto molto scalpore all’interno della pubblica opinione.

Alcune volte si è trattato di episodi che hanno colpito alcune personalità famose. Quando accade qualcosa a costoro certamente è un fatto davvero inaspettato.

Purtroppo gravi episodi possono capitare anche ai vip. Ci sono poi alcuni vip che da diverso tempo affrontano delle situazioni non proprio piacevoli anche in famiglia: anche costoro a volte fanno coming out in tv o sui giornali per raccontare i drammi che vivono.

Una di queste personalità molto note in Italia è sicuramente Paola Caruso. Quest’ultima già negli scorsi mesi aveva riferito in una intervista a “Verissimo” circa le condizioni del figlio

Proprio in queste ore però la stessa Caruso è tornata a parlare della situazione in questione. Nella prossima pagina andremo quindi a vedere quali sono le novità che la Caruso ha riferito agli italiani.