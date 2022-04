La figlia della super vip questa volta è decisamente troppo griffata. Scoppia la polemica sui social

Si sa, a volte basta poco perchè all’interno dell’opinione pubblica scoppi la polemica a causa di alcuni episodi che si verificano non solo nel nostro Paese, ma nel mondo intero. Ad alimentare le polemiche per qualasiasi cosa molto spesso è la Rete, in particolare i social network, dove gli utenti si scambiano pareri su vari eventi che si verificano. Le critiche riguardano spesso personaggi famosi, che vengono costantemente giudicati dai fan e non solo.

Essere persone famose non sempre è infatti piacevole. Basta magari un piccolo errore, una svista, e si finisce subito nel tritacarne mediatico. Questa volta a finire al centro delle polemiche è stata una piccola bambina, figlia di due notissime personalità della politica a livello mondiale. La notizia è finita sulle pagine di numerosi giornali, anche italiani. Vediamo quindi di chi si tratta e perchè è scoppiata la polemica.

La polemica per la principessina

A finire nella polemica è stato l’abbigliamento della piccola Gabriella di Monaco, figlia di Charlene, principessa di Monaco. Recentemente il marito è stato proprio in Italia, precisamente in Puglia, dove ha trascorso diversi giorni. Lo scorso 27 gennaio però c’è stata una cerimonia molto importante.

In quell’occasione ricorrevano le celebrazioni per Santa Devota, evento sentitissimo anche dalla famiglia reale, che ha partecipato alle funzioni previste. Per l’occasione la piccola Gabriela ha vestito un abito firmato completamente Dior. Ma ad aver colpito è stato un particolare, che non è passato inosservato.

La piccolina indossava anche con sè una borsa di colore grigio sempre firmata Dior. La polemica si scatenò proprio su questo oggetto, che ha un costo di ben 3.000 euro, considerato eccessivo per una bimba. In tanti non si sono tirati indietro dal criticare mamma Charlene di Monaco e il suo consorte per aver scelto un outfit così costoso per la figlia di 6 anni.