Italia, 27enne scompare nel nulla all’improvviso: era con la mamma e la sorella

Come si sa in questo periodo in Italia si stanno verificando una serie di episodi che stanno facendo discutere l’intera opinione pubblica. Si tratta di fatti gravissimi, basti pensare a quello che è successo nelle Marche negli scorsi giorni, quando all’improvviso un’alluvone ha allegato e distrutto interi paesini. La forza dell’acqua è stata tremenda e purtroppo si contano 13 morti, oltre a decine e decine di feriti unitamente a tantissimi sfollati rimasti senza un tetto.

Si cerca ancora Mattia, un bambino strappato dalle braccia della mamma durante l’alluvione: i famigliari adesso sperano in un miracolo, i soccorritori continuano a cercare in lungo e largo. Ma dobbiamo darvi conto di un’altra sparizione abbastanza misteriosa questa volta avvenuta in Veneto. Vediamo da vicino quindi di che cosa si tratta.

Sparita nel nulla

Mariam Zaouak è una ragazza di 27 anni che improvvisamente ha fatto perdere le sue tracce mentre si trovava all’Ikea di Padova assieme alla mamma e alla sorella. “Ci siamo messe a cercarla, ma è come fosse svanita nel nulla. Non abbiamo assolutamente idea di cosa possa esserle successo. Stiamo ripensando ad ogni minimo particolare, ma non sappiamo trovare una risposta a quello che è accaduto” – così ha raccontato la sorella minore ai media nazionali e locali.

La Zaouak è scomparsa nella serata del 19 settembre. Per quanto riguarda le ricerche della giovane scomparsa il prefetto ha attivato tutte le unità possibili e stabilito, come sempre avviene in questi casi, un preciso protocollo di ricerca. Fino a quando è arrivata la notizia che tutti attendevano con ansia.

Nella giornata del 20 settembre la ragazza è stata ritrovata sana e salva dai carabinieri non distante da giardini Arena. Al momento non è dato sapere perchè si sia resa protagonista di un gesto simile. Sta di fatto che è stato appurato come la sua fuga sia stata volontaria, i motivi saranno chiariti nelle prossime ore. La 27enne risultava in buone condizioni di salute ma comunque spaventata per quanto avvenuto.