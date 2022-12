Giovane mamma muore dopo aver partorito 2 gemelli

Ascolta questo articolo

Casi del genere, al giorno d’oggi, sono per fortuna sempre più isolati: capita molto raramente di morire a causa di un parto. E’ quello che è successo ad una donna pochi giorni fa, deceduta in seguito al parto dei suoi due bambini. Una tragedia immane per la sua comunità d’origine, che ne piange affranta la sua improvvisa scomparsa.

Le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate e, nonostante, gli immani sforzi dei medici, ad un certo punto non c’è stato più nulla da fare. Per fortuna i due bambini stanno bene, ma saranno costretti a vivere senza la loro madre, che tanto li aveva desiderati. Vediamo quali sono le ultime novità su questa terribile vicenda.

L’accaduto

E’ successo a Brindisi, in Puglia, dove una donna di 41 anni è morta ieri mattina, 22 dicembre, presso l’ospedale Perrino. Dopo aver messo al mondo i due gemelli con un parto cesario lo scorso 16 dicembre, la 41enne è stata ricoverata nel reparto di rianimazione in seguito ad una copiosa emorragia sopraggiunta dopo il parto.

In questi giorni ha lottato con tutte le sue forze, è stata sottoposta a numerose trasfusioni di sangue già all’indomani del parto. Tuttavia la sua situazione non è migliorata, al punto che i medici hanno poi deciso di intervenire chirurgicamente. Tutto inutile, purtroppo, perchè da lì a poco le condizioni della 41enne sarebbero ulteriormente peggiorate, sino al tragico epilogo di ieri mattina.

Come riporta un giornale locale senzacolonnenews.it, non sono state sufficienti le 17 sacche di sangue somministrate alla 41enne per sopperire all’ingente perdita di sangue causata dalla forte emorragia post parto. Le cause del decesso non sono ancora note ufficialmente. Ulteriori risposte in merito saranno fornite dagli accertamenti sanitari che saranno effettuati a breve sulla salma della vittima. Ciò che è certo, purtroppo, è che i suoi due bambini cresceranno senza una madre.