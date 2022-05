Videochiamate WhatsApp, cambia tutto: ecco cosa c’è da sapere

Ascolta questo articolo

La tecnologia è in continua evoluzione, cos’ anche WhatsApp, notissima applicazione per i messaggi attraverso la rete, che ha cambiato il nostro modo di comunicare e i nostri rapporti interpersonali, si rifà il look per fronteggiare le richieste degli utenti, sempre più numerosi.

Le novità sono sempre dietro l’angolo e interessanti novità sono ormai pronte a stupirci perchè gli sviluppatori se ne inventano una al giorno. Ma vediamo tutti i cambiamenti che, a breve giro, arriveranno sull’app.

Le novità di WhatsApp

Tra le app più scaricate al mondo, che permette di scambiarsi messaggi istantanei utilizzando solo la rete Wi-Fi o i dati del cellulare, a costo zero, WhatsApp è stata definita da molti come un’invenzione geniale, nata quasi per caso, con l’idea di associare ai numeri della rubrica degli ‘status’, e poi pian piano diventata sempre più concreta. Gli inventori? Jan Koum ed il suo amico, Brian Acton. I due, dopo 9 anni di lavoro a Yahoo, hanno lasciato tutto per provare ad entrare a Facebook, ma sono stati scartati. Ironia della sorte, Koum, pochi anni dopo, si è ritrovato a vendere parte delle azioni di Whatsapp proprio al fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg.

Stando agli ultimi dati, sono oltre 2 miliardi e mezzo le persone che hanno almeno un account. Proprio per questo motivo, gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica, puntano a non deludere gli utilizzatori di WhatsApp, rendendolo sempre più completo e soddisfacente. L’ultima novità riguarda il campo delle videochiamate. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo update e verrà modificato in maniera radicale l’assetto delle attuali conversazioni voce e video. Una novità? In una sola videochiamata ptoranno partecipare massimo 32 utenti e per fa si che questo avvenga WhatsApp è pronta ad accodarsi a ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet, strizzando gli occhi anche a tutti coloro che sono impegnati nelle attività di smart working e didattica a distanza. Attualmente la novità è in fase di rodaggio e presto la potremo vedere attiva sulla versione ufficiale.

Altra novità attesissima? Le reaction ai messaggi su WhatsApp.Per gli utilizzatori dell’app arriva il primo set di emoji con il quale potrete manifestare in tempo reale, il vostro stato d’animo ad un messaggio appena ricevuto. Al momento potrete scegliere tra 6 emoticon da mettere sotto i messaggi: quella che ride a crepapelle, quella stupita con la bocca ad “O”, quella commossa/triste con lacrimuccia, l’immancabile cuore, le mani giunte a ringraziare e il pollice sù. La novità è stata confermata da Mark Zuckerberg in persona, seppur le emoticon non verranno diffuse in tutto il mondo contemporaneamente. Il catalogo oggi a disposizione verrà in seguito ampliato, con tutte le tonalità di incarnato. Per poter godere appieno delle novità, assicuratevi di avere la versione aggiornata dell’app.