Suor Cristina senza velo: l’ultima sua foto lascia tutti a bocca aperta

Classe 1988, nata a Vittoria, in Sicilia, Suor Cristina, conosciuta a di fuori dell’Italia come Sister Cristina e Sœur Cristina, pseudonimo di suor Cristina Scuccia O.S.F., di strada ne ha fatta tanta dal 2014 ad oggi.

In molti ricorderanno la sua prima apparizione sul parco di The Voice of Italia. Lei, giovanissima, ha preso coraggio, ha cantato Like a Virgin ed è arrivata a far scoppiare in lacrime J-Ax, facendo alzare in piedi tutti gli spettatori in studio. La sua performance delle audizioni è ancora oggi una delle più visualizzate su YouTube.Grazie alla sua vittoria ha ottenuto un contratto discografico con la Universal music.

L’accaduto

Ma dopo di allora? Che fine ha fatto Suor Cristina, la religiosa con la passione per la musica? Il 2014 è sicuramente l’anno più fortunato per lei che ha pubblicato il suo primo album: Sister Cristina, accompagnato da una cover di Madonna: Like a Virgin, lasciando tutti senza parole.In quello stesso anno ha iniziato la sua carriera all’estero, recandosi in Francia e pubblicando un album, diventato ben presto disco d’oro e diffuso anche in Giappone.Nel 2017 è entrata a far parte del musical Sister act, interpretando la canzone di Leonard Cohen, Hallelujah.

Di lei per un po’ di anni non si è saputo più nulla ma, lungi dall’essere una meteora, nel 2019 è ritornata in tv come concorrente di Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, dove ballava insieme a un piccolo gruppo di ballerini, con non poche polemiche in ambito clericale. Sembrava aver raggiunto l’apice del successo e in molti ipotizzavano che la suora avrebbe rinunciato ai voti. Ma così non è stato perchè proprio l’8 dicembre 2019 ha rinnovato i voti di castità, povertà ed obbedienza nella chiesa di Sant’Ambrogio di Milano, diventando suora perpetua, sicura della sua scelta.

In una recente intervista, rilasciata alle Iene, viene mostrata una foto della religiosa senza velo che, prima di dedicarsi alla religione, si chiamava Cristina Scuccia e stenterete davvero a riconoscerla senza l’abito da suora. Il cambiamento è, sotto gli occhi di tutti, davvero radicale, mettendo in risalto la sua bellezza. Cristina, prima di prendere i voti, era una ragazza modello divisa tra studio, catechismo e famiglia.

Intervistata da Teo Mammuccari e Ilary Blasi, aveva dichiarato: “Ho avuto un fidanzato prima della vocazione, si chiamava Lucio. Il primo bacio è stato normale, eravamo imbarazzati. Era una cosa nuova. Avrò avuto 12 o 13 anni, non ero innamorata di lui ma lui era pazzo di me. Mi faceva tantissimi regali ma alla fine sono stata onesta e gli ho detto che la storia non poteva continuare. Altre volte mi è capitato di perdere un pò la testa per qualcuno ma mi sono presa qualche cotta, nulla di più “. Una buona notizia? Un ritorno non è escluso perchè non rinuncerà mai alla musica.