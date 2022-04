C’è chi proprio non riesce a far a meno di far gaffe. Correva l’anno 2016 e il cantante sardo, dopo due scosse di terremoto che hanno portato nell’Italia Centrale paura e distruzione, commentava l’accaduto così: Terra mia è superfluo chiedertelo. Ma perché tremi? Se solo ti avessimo violentata di meno tu non ti ribelleresti così. Tu sei la nostra casa”.

Una considerazione che, all’epoca, innescò una vera e propria bufera sul web. Tra i tanti commenti indignati dei fan, cito questi: “Per ogni Marco Carta complottaro che dice “informati è un dato di fatto” uno scienziato del CERN ha un colpo apoplettico” o ancora “Mi raccomando. Per un consulto sui terremoti ascoltate Marco Carta, sulla riforma costituzionale Povia. Sono loro gli esperti”.

L’accaduto

Avete capito di chi sto parlando?Di Marco Carta, noto al grande pubblico per aver partecipato al talent “Amici di Maria De Filippi” e per aver vinto il 59esimo Festival di Sanremo. Stavolta di gaffe ne ha commesso un’altra che non è certo passata inosservata agli attenti osservatori, sempre a caccia di errori più o meno gravi dei vip.

Carta ha fatto sapere di essere nella sua amata Cagliari, pubblicando uno scatto che inquadra, in modo inequivocabile, i Navigli di Milano, accompagnando la foto dalla didascalia: “C’è un tempo in cui prometterai ed uno in cui deciderai” Questione di dettagli, di sottigliezze, direbbe qualcuno, mentre in tanti hanno subito tuonato contro la figuraccia del cantante. Come sempre, i social sono il mezzo perfetto per dar sfogo a commenti del tipo: “Cagliari? Ma sembrano i Navigli a Milano”.C’è chi ha consigliato a Marco di mettersi una maglietta a maniche lunghe: “Se devi mettere una foto estiva almeno metticela in costume”; mentre altri in tono ironico gli hanno chiesto: “Fa freddo, ah?”.

C’è chi invece non si è fatto ingannare e ha fatto notare che il luogo inquadrato non fosse Cagliari, quanto piuttosto i Navigli: “Ma dove è stata scattata questa foto? Non mi sembra Cagliari”. Non sono mancati i messaggi, decisamente più tranquilli, degli utenti che gli hanno dato il benvenuto o che gli hanno scritto: “Finalmente a casa”;mentre un utente, per converso, gli ha chiesto: “Di ritorno a casa?”.Marco Carta, inoltre, ha pubblicato una serie di storie dove si trova in aereo, forse proprio diretto per la Sardegna. Una delle ultime postate è accompagnata dal brano di Mariah Carey “All I want for Christmas is you”.