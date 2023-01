Soleil Sorge, rivelazioni intime su Riccardo Fogli: "Vi dico chi è davvero, mi ha t.."

Ascolta questo articolo

I vip come si sa fanno spesso parlare di sè. Tutti conoscono in Italia ad esempio Soleil Sorge, la quale è stata concorrentr al GFVip e attuale conduttrice del Grande Fratello Vip Party, programma di Mediaset Play, che la Sorge conduce assieme a Pierpaolo Petrelli. Signorini ha voluto che lei sostituisse Sonia Bruganelli. Sicuramente per Soleil questa è una ottima oppurtunità, e infatti sta facendo valere tutte le sue caratteristiche. Ma in queste ore è successo qualcosa.

La Sorge come si sa è celebre per aver intrapreso durante il reality un controverso triangolo amoroso con Alex Belli e sua moglie Delia Duran. Alex e Delia adesso stanno nuovamente assieme, ma i fatti per cui la Sorge è balzata nuovamente agli onori della cronaca di gossip non riguardano questo triangolo, ma alcune sue dichiarazioni su di un personaggio molto famoso.

Le dichiarazioni di Soleil

Durante il reality L’Isola dei Famosi, Soleil ha instaurato un bel rapporto con Riccardi Fogli. Proprio su di lui la Sorge ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti. Lo stesso Riccardo era entrato nella casa del GFVip venendo poi squalificato solo 14 ore dopo per aver infranto il regolamento in quanto si sarebbe udita una bestemmia.

Recentemente è uscito il libro scritto da Soleil, ” Il manuale della St***a” opera in cui ella ripercorre le fasi più salienti della sua vita e dove racconta delle sue esperienze ai reality. In ogni realuty in cui ha partecipato la Sorge si è contraddistina per il suo caratterino vivace, per questo spesso veniva eticchetata come “st***a”.

Nel suo libro Soleil ha citato molti suoi ex e ha parlato appunto dello speciale rapporto avuto con Riccardo Fogli. Dei mesi sull’Isola Soleil ha ricordato nel libro le grandi difficoltà patite e di Fogli ha riferito che egli è stata una persona in cui ha sempre trovato un amico, un confidente e una persona capace di darle sempre ottimi consigli.