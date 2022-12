Sinisa Mihajlovic, la notizia improvvisa sulla figlia

Ascolta questo articolo

“La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic” – questo è stato il comunicato che la famiglia dell’ex allenatore del Bologna e campione indiscusso di calcio, Sinisa Mihajilovic, ha emanato qualche giorno fa informando del decesso del loro congiunto.

Un decesso che ha fatto restare sotto shock l’interno mondo del calcio e dello sport in generale. Sinisa era molto amato dai tifosi del Bologna e anche di altre squadre di calcio, come la Lazio. Un campione ben voluto da tutti, un campione con la C maiuscola sia dentro che fuori dal campo. In queste ore però sono arrivate nuove notizie per quanto riguarda la famiglia de campione, in particolare sulla figlia.

Notizia improvvisa

Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale in queste ore la figlia di Sinisa, Virginia, ha commosso i fan tramite una storia condivisa su Instagram. Dal momento del decesso la famiglia del campione non ha mai smesso di condividere parole di amore nei suoi confronti. In particolare la moglie Arianna ha voluto spendere parole di elogio e profondo amore nei confronti del marito deceduto.

Viriginia in questo momento di dolore sta provando ad andare avanti con tutte le forze che ha: la figlia di Sinisa ha anche una figlia, Violante, ed è proprio a lei che Virginia si è rivolta. “Violante, menomale che esisti” – così ha scritto Virginia aggiungendo le mani giunte in preghiera e un cuore con una fasciatura.

“Mi hai amata immensamente, con tutte le forze che avevi. Mi hai protetta da ogni cosa, da tutti e tutto. Tu sei stato troppo. Troppo per me. Troppo per noi. Troppo per tutti” – così si legge in una delle dediche che Viriginia ha scritto al padre deceduto Sinisa Mihajolovic. Per la famiglia di Sinisa sarà sicuramente un Natale molto più triste del solito.