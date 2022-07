Ricky Martin, ordine restrittivo: le accuse sono gravissime

Ascolta questo articolo

Ricky Martin è un noto cantante portoricano conosciuto in tutto il mondo. La sua ascesa nel mondo della musica risale agli anni 90, quando in seguito ad un contratto con la Sony pubblica i suoi primi album di successo intitolati ‘Ricky Martin’ e ‘Me Ameras’. Da allora il suo successo è stato incontrastato, tanto da meritarsi il titolo di ‘Re del pop latino’.

Nelle ultime ore si è diffusa una notizia clamorosa, il noto cantante ha subito delle accuse davvero pesanti. I suoi fan sono sconvolti, non immaginavano che il loro idolo potesse arrivare a tanto. Ricky Martin ha ricevuto infatti un ordine restrittivo in seguito a causa di una denuncia della sua ex: ecco cosa avrebbe fatto.

Le gravi accuse

Secondo quanto riporta l’Associated Press, il noto cantante avrebbe subito un ordine restrittivo dalle autorità di Puerto Rico a causa di accuse molto pesanti di violenza domestica. Il Re del pop latino deve fare i conti con l’accusa di stalking ai danni della sua ex fidanzata, con la quale si è lasciato lo scorso aprile dopo 7 mesi di relazione.

Ricky Martin ha bollato come totalmente false le accuse in questione, e si dice pronto ad affrontare il processo per dimostrare la propria estraneità ai fatti. Secondo l’accusa, il 50enne avrebbe tormentato l’ex con telefonate e appostamenti sotto casa, cui sarebbe stato sopreso in almeno tre occasioni. Al momento Ricky Martin ha il divieto assoluto di contattare o chiamare la persona che lo ha accusato, si tratta di una vicenda sulla quale farà luce il procedimento giudiziario.

Il provvedimento è stato firmato il 1°luglio, mentre l’udienza del processo si terrà il 21 sempre di questo mese. Il noto cantante al momento ha riferito di non poter rilasciare altre dichiarazioni, ma ci ha tenuto a ringraziare tutti i suoi fan per ‘gli innumerevoli attestati di solidarietà ricevuti’. I legali dell’artista promettono battaglia e si dicono pronti a rendere giustizia al loro assistito: “Si tratta di accuse completamente false e organizzate. Siamo molto fiduciosi che quando i fatti veri verranno fuori, il nostro il cliente Ricky Martin sarà vendicato”.