Classe 1998, nata a Brescia, Vittoria Ceretti è una top model italiana giovanissima, che ha iniziato a calcare le passerelle a 14 anni, quasi per gioco, fino a diventare, in brevissimo tempo, una delle promesse della moda più richieste al mondo.

A 16 anni, dopo aver sfilato per i più noti brand del mondo (Dior e Valentino, ad esempio), è diventata testimonial per Dolce e Gabbana e un anno più tardi si è aggiudicata la copertina di Vogue Italia. La sua è una strada pienissima di successi, non solo per via della sua indiscutibile bellezza, ma anche per un grande senso della maturità e della disciplina.

Gli scatti sensuali

Vittoria Ceretti, che peraltro è stata co-conduttrice della Terza Serata di Sanremo 2021 al fianco di Amadeus e Fiorello, in queste ore sta letteralmente facendo impazzire gli ormoni dei suoi followers. Si, perchè la bellissima modella ha posato completamente nuda su Instagram, mentre la si vede intenta a fare una doccia come mamma l’ha fatta.

Vittoria si trova in giardino, mentre si gode la sua doccia notturna e sensuale, scansando abilmente la censura con qualche pianta sparsa qua e là lungo il suo corpo statuario, tanto che lei stessa, ironizzando su questo, scrive: “Quella pianta sempre in mezzo”. Ma chi è il fortunato che ha immortalato la dea italiana? Non un fotografo qualunque, ma suo marito, Matteo Milleri, con la quale la Ceretti è convolata a notte poco meno di 2 anni fa, in una cerimonia romantica e riservata, tenutasi a Ibiza, dove si sono giurati amore eterno.

Tra loro è scattato subito un sentimento fortissimo, al punto da decidere, dopo pochi mesi dal primo incontro, di sposarsi. Milleri, per prudenza e, magari, chissà, per un pizzico di giustificata gelosia dinnanzi a cotanta avvenenza, sa bene come immortalare la moglie, con un vedo non vedo, nascondendo le sue parti intime dietro al fogliame. Tutto questo, ovviamente, non fa altro che alimentare la curiosità dei followers che, foto dopo foto, restano ammaliati dalla generosità di Madre Natura. E lei si lascia riprendere, mentre i cuori dei followers palpitano.