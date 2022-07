Mara Venier e marito, la brutta notizia è arrivata poco fa: cosa sta succedendo alla coppia

Ascolta questo articolo

Lei è una delle conduttrici più seguite e amate della tv italiana. Stiamo parlando di “zia Mara”, o meglio Mara Venier, che da tutti viene affettuosamente chiamata “zia”. La donna è molto nota tra il grande pubblico, celebre per condurre ogni domenica la trasmissione “Domenica In” su Rai 1. Da sempre la Venier piace ai telespettatori in quanto è una donna simpatica, ma anche e soprattutto sensibile. Capita spesso che si emozioni nelle storie raccontate nello studio di “Domenica In”.

Recentemente Mara ha presieduto la cerimonia di matrimonio di Alberto Matano, che ha sposato finalmente il suo compagno. Matano e la Venier sono molto famosi, nonchè dei colleghi che hanno rispetto uno per l’altra. Tra la coppia di conduttori c’è grande amicizia. Non tutti sanno però che la Venier è solita trascorrere le sue vacanze estiva a Santo Domingo. Quest’anno però è assente e questa situazione sta facendo preoccupare i fan.

Perchè Mara non è a Santo Domingo?

Il marito di Mara Venier, Nicola, si trova già a Santo Domingo da qualche settimana. L’uomo si sta godendo le meritate vacanze estive, ma tra i fan della Venier vi è stata molta preoccupazione, in quanto lei ancora non è ancora nella Repubblica Dominicana. L’arcano però è stato svelato soltanto in queste ore.

No, tra i due non c’è aria di crisi, anzi “zia Mara” e il marito si amano a perdifiato ancora oggi, come sapranno molto bene i fan. Semplicemente per Mara non è ancora arrivato il momento delle vacanze estive, questo dato che in questo periodo la conduttrice ha avuto svariati impegni, in primis il matrimonio di Matano ma poi anche la partecipazione alla sfilata di Valentino a Piazza di Spagna e un evento in Puglia.

A brevissimo comunque Mara raggiungerà il marito a Santo Domingo per le agognate ferie, che quest’anno per lei sono giunte leggermente in ritardo. Sotto una delle ultime foto pubblicate dal marito sono apparsi alcuni commenti che fan capire che la “zia Mara” partirà presto: i due non vedono l’ora di ricongiungersi.