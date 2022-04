E’ considerato senza alcun dubbio uno degli attori più grandi della storia del cinema. Una carriera straordinaria, coronata dall’Oscar vinto nel 1993 per la parte del tenente colonnello in ‘Scent of a Woman’. Ad 81 anni suonati, l’attore non si tira indietro neanche in amore, e presenta a tutti la sua bellissima e giovanissima fidanzata.

La coppia, infatti, dopo un lungo vociferare, avrebbe deciso ormai di uscire allo scoperto. I due si mostrano incuranti delle critiche e dei mugugni di chi vede nella loro impressionante differenza d’età un ostacolo al loro amore. In realtà, i due sembrano molto affiatati: vediamo di chi si tratta.

Ecco chi è la nuova fiamma

Dopo una carriera condita da strepitosi successi, tra i tanti titoli basti ricordare il padrino, Scarface, Carlito’s Way, Donnie Brasco e The Irishman, Al pacino intende essere fortunato anche in amore. E’ stata da poco ufficializzata la sua nuova fiamma, si tratta della bellissima modella Noor Alfallah, 28enne che già in passato pare abbia avuto un flirt con il 91enne Clint Eastwood.

Insomma, lei sarebbe già piuttosto ‘recidiva’, si dice che spesso sia uscita con uomini molto più anziani di lei, tutte star del cinema o del mondo dello spettacolo. Nonostante, come prevedibile, la loro storia non sia vista con grande favore oltreoceano, i media americani ci tengono a puntualizzare questo: “Prima però che qualcuno pensi male, va detto che Noor viene da una famiglia benestante e che Al Pacino non sarebbe molto generoso. Quindi viva l’amore, a qualsiasi età arrivi”.

Pare, quindi, che non si tratti affatto di una storia di convenienza, come i più maliziosi sicuramente avranno pensato. La ragazza sarebbe già ricca di famiglia e, comunque, tra i due le cose al momento sembrano andare bene. Anche Al Pacino, in passato, ha avuto relazioni con donne più giovani, basti ricordare la storia con l’artista israeliana Meital Dohan, 40 anni più giovane. In realtà, non sarà di buon auspicio per Noor ma, come ha confermato la stessa Meital, con la star di Hollywood finì proprio per la differenza eccessiva d’età .