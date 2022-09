Lei 17, lui 45 anni, sapevate con chi stava Michelle Hunziker prima di Eros Ramazzotti?

Ascolta questo articolo

Negli ultimi mesi, la nota show girl ha fatto parlare di sè per via di alcune vicende di gossip che hanno riempito per settimane le prime pagine dei giornali. Ad inizio anno, dopo 10 anni di matrimonio e due splendide figlie, ha detto addio per sempre al marito Tomaso Trussardi, uscendo ben presto allo scoperto con la nuova fiamma Giovanni Angiolini.

Più volte nel corso dell’estate è stata paparazzata in sua compagnia, soprattutto nelle splendide spiagge della Sardegna. Al di là di queste vicende più recenti, la show girl è stata al centro di queste voci di flirt amorosi sin da giovanissima. In particolare, quando aveva 17 anni, intraprese una relazione con un uomo di 45: ecco di chi si tratta.

Chi era

Negli ultimi giorni non si fa che parlare di Michelle presto nonna, in quanto, stando alle ultime indiscrezioni, pare proprio che la figlia sia in dolce attesa. La notizia non è stata confermata ufficialmente dai diretti interessati, che, però, non si sono preoccupati neppure di smentirla.

In pochi sanno che la Hunziker appena 17enne, e prima di sposare il cantante Eros Ramazzotti, si frequentava con Marco Predolin, un volto noto dello spettacolo di 26 anni più grande di lei. La loro relazione durò appena un anno, in quanto la show girl conobbe poi Eros Ramazzotti, con il quale convolò a nozze.

Se Predolin finì ben presto nel dimenticatoio, la carriera della Hunziker spiccò il volo, divenendo uno dei volti noti dello spettacolo più amati in assoluto, sia in Italia che all’estero. Nel 2006 scoppiò uno scandalo giornalistico, in seguito alla divulgazione di vecchie foto della Hunziker e di Predolin mentre erano in vacanza alle Maldive; la show girl fu ritratta in topless. Per queste foto, subì il ricatto di Fabrizio Corona, protagonista, suo malgrado, del processo Vallettopoli.