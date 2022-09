Le coppie più appassionate e potenti appartengono a questi segni zodiacali

Ascolta questo articolo

L’amore è la vera forza motrice del mondo, tutti desiderano trovare la persona giusta con la quale trascorrere momenti indimenticabili della propria vita. Per far sì che una coppia duri nel tempo è però necessario che vi sia una certa compatibilità, altrimenti rischia di rivelarsi tutto un banale fuoco di paglia.

Stando a quanto ci rivelano le stelle, alcuni segni zodiacali sembrano essere dotati di una certa compatibilità tra loro. Stando insieme si nota come si tratti quasi sempre di coppie molto appassionate e, almeno apparentemente, indissolubili. Se tieni davvero a trovare la tua anima gemella, non ti resta che cercare il tuo segno compatibile: scopriamoli insieme.

I segni compatibili

Il fattore determinante per stabilire la compatibilità tra i segni zodiacali è l’elemento di appartenza: vale a dire Fuoco, Terra, Aria e Acqua. Tra le coppie più appassionate dello zodiaco, un ruolo di primo piano spetta ad Ariete-Bilancia: la passionalità e la mania del controllo del primo combacia bene con le caratteristiche della bilancia, alla ricerca invece di qualcuno che soddisfi la sua dipendenza emozionale.

Altra coppia vincente è quella formata da Toro e Vergine: entrambi amano la tradizione e la vita famigliare, perciò il romanticismo del toro viene soddisfatto dalle caratteristiche compatibili della Vergine. Il Toro è anche molto compatibile con il Cancro, che cerca anch’esso una relazione duratura e stabile nel tempo; mentre la Vergine trova un ottimo complice nello Scorpione, con il quale si completa molto bene per via della loro apparente diversità.

La coppia formata da Gemelli e Sagittario è un’altra garanzia di successo, in quanto entrambi amano la propria libertà e, proprio per questo, potrebbero capirsi a vicenda e creare un ottimo connubio amoroso. A spiccare tra le coppie più compatibili c’è quella formata da Leone ed Ariete: il primo è un segno molto complicato per via del suo ego smisurato, il secondo, invece, è uno dei pochi a tenergli testa grazie alla passione che riesce a sprigionare.