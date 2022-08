Ilary Blasi e Francesco Totti, ecco la villa dove vivevano insieme. Foto

Ascolta questo articolo

Con un comunicato congiunto che ha fatto molto scalpore, lo scorso 11 luglio Francesco Totti ed Ilary Blasi hanno ufficializzato la loro separazione. Da lì si è scatenata una prevedibile bufera mediatica in cui i giornali di gossip si sono letteralmente sbizzariti diffondendo continue voci, vere o presunte, sulle cause della rottura e di nuovi flirt.

Nelle ultime ore sono spuntate sul web le foto della casa in cui la nota coppia ha convissuto praticamente fino a pochi mesi fa, si tratta si una vera e propria ‘reggia’ molto lussuosa, che sta facendo rimanere tutti a bocca aperta. E’ situata ad ‘alta quota’, in un grattacielo altissimo che offre una vista mozzafiato della città: ecco i dettagli.

La super casa

Sicuramente c’era da aspettarsi che la famiglia Totti vivesse in una dimora di lusso, tuttavia le foto di questa location mozzafiato hanno lasciato comunque a bocca aperta. L’abitazione dei Totti è situata 28esimo piano di un altissimo grattacielo nel quartiere Eur di Roma, uno dei più moderni e in voga della città, tanto che nello stesso palazzo vivono altri personaggi del mondo dello spettacolo.

Da questo super attico dell’Eurosky Tower, è così che si chiama questo grattacielo, è possibile apprezzare una vista mozzafiato della città. Si tratta di un’abitazione molto lussuosa, ma non per questo meno attenta all‘ecosostenibilità, un aspetto da non sottovalutare al giorno d’oggi. Tutto l’imponente grattacielo, alto ben 127 metri, è dotato di tecnologie di ultima generazione, che non trascurano affatto l’impatto ambientale.

C’è da aspettarsi, ovviamente, che il prezzo di questi appartamenti di lusso siano vertiginosi, specialmente quello della famiglia Totti, che conta ben 36 stanze ed ogni confort possibile. Sono presenti una piscina interna ed esterna, oltre che, c’era da aspettarselo, anche un campo di calcetto. Per i fortunati figli di Totti c’è anche una sala giochi dedicata a loro, mentre per il relax famigliare la casa è dotata anche di una sala cinema. Insomma, si tratta di una vera e propria casa da sogno.